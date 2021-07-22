Депутаты парламента Франции находятся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в Twitter.

Он отметил, что 5 членов парламента Франции находятся с визитом в Азербайджане.

Посол Франции встретился с парламентариями. Во встрече также принял участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов.