https://news.day.az/politics/1363836.html Депутаты парламента Франции находятся с визитом в Азербайджане
Депутаты парламента Франции находятся с визитом в Азербайджане
Депутаты парламента Франции находятся с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в Twitter.
Он отметил, что 5 членов парламента Франции находятся с визитом в Азербайджане.
Посол Франции встретился с парламентариями. Во встрече также принял участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов.
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