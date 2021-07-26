Армения потеряет государственность, если развяжет новую войну на Кавказе

"Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и не просто на словах. Мы являемся стратегическими партнерами и в реальной жизни, так как нет разногласий, связанных с перспективами долгосрочного стратегического сотрудничества. Между нами существуют прочные дружеские связи. Лично у меня очень близкие связи с господином Путиным, мы - политики, доверяющие друг другу. Это очень важно".

Об этом сказал накануне в интервью национальному телевидению в ходе своей поездки в Дашкесан Президент Ильхам Алиев. Глава государства раскрыл некоторые подробности прошедших на днях в Москве обсуждений лидеров двух стран и подчеркнул, что в подходах к сложившейся после войны ситуации, к вопросу Зангезурского коридора у него и у Владимира Путина никаких разногласий нет. "Мы - Россия и Азербайджан - считаем, что война закончилась, конфликт завершился", - заявил Президент Азербайджана и посоветовал Армении положить конец реваншистским тенденциям, чтобы свести к минимуму риски войны.

Комментируя по просьбе Day.Az сказанное азербайджанским лидером, известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов отметил, что встреча в Москве в очередной раз продемонстрировала нерушимость партнерских и союзнических отношений между нашими странами.

Между Россией и Азербайджаном существует очень широкая повестка, сотрудничество идет по многим сферам, и везде можно наблюдать хорошие результаты. В новой ситуации, сложившейся в регионе после второй карабахской войны, это очень важно. Отрадно, что президенты подтвердили неизменность договоренностей, достигнутых после окончания карабахской войны, и обозначили в очередной раз позиции обеих сторон, касающиеся общей ситуации на Южном Кавказе.

Наш собеседник обратил внимание на то, что встреча в Москве происходила на фоне усиливающейся в Ереване антироссийской и антиазербайджанской риторики вкупе с усилением провокаций со стороны Армении с целью дестабилизации обстановки в зоне карабахского урегулирования.

Думаю, это не случайно. У президентов России и Азербайджана есть четкое понимание, что нужно делать обеим странам для достижения мира. Жаль только что Армения, подписавшая в ноябре документы об окончании боевых действий, вместо соблюдения всех пунктов договоренностей, пытается привлечь в качестве третьих арбитров Францию, ЕС и США, то есть те стороны, которые остались не у дел после того, как Россия применила все свои возможности для принуждения своего союзника по ОДКБ к миру, чем спасла Армению от полного краха ее государственности. Кстати говоря, на фоне заигрываний Пашиняна с Европой мы наблюдаем активное усиление в социальных сетях призывов о неком мифическом реванше и новой войне. Дескать, Европа и Запад нам помогут, и пора отвернуться от северного соседа и гаранта безопасности в обмен на европейские печеньки.

Выпады и беспочвенные надежды армян подпитываются действиями самих европейцев. Вот, например, ЕС выделяет Армении миллиарды евро. По этому поводу Президент Ильхам Алиев очень точно высказался в том же вчерашнем интервью. Действительно, для чего выделяются эти деньги? Армения не подвергалась бомбежкам, не была жертвой оккупации, ее территории не требуют разминирования. Для чего ей помогать? Было бы правильнее выделить эту помощь Азербайджану. Я побывал на освобожденных землях и видел, во что превратили их армянские оккупанты. Для возвращения туда жизни там предстоит огромная работа, требующая огромных затрат. Если уж ЕС проявляет такую щедрость, он мог бы принять участие в этом благородном деле.

Вместо этого некоторые страны пытаются вмешаться в процесс установления окончательного мира в нашем регионе. Франция непонятно по какому праву требует пересмотра достигнутых 10 ноября соглашений, ЕС, как я уже сказал, выделяет миллиарды. Армению, эту маленькую страну откровенно втягивают в зону интересов блока НАТО и пытаются полностью оторвать от России, а США выделяют миллионы долларов на якобы "развитие демократии" в Армении, под чем следует понимать развитие антироссийских и антиазербайджанских настроений среди молодежи и тех слоев населения, которые никак не могут принять горечь поражения и подталкивают страну к окончательному краху ее государственности в случае новой войны. Вот только воевать в Армении некому и нечем, а надеется Ереван на вступление в игру третьих стран, которым не важна Армения, а важен лишь контроль над Южным Кавказом.

Такой вот расклад, на мой взгляд. Считаю, что для того, чтобы сохранить свое государство, армяне должны смириться с поражением и четко следовать достигнутым договоренностям. Президент Ильхам Алиев очень правильно заметил, что Азербайджан в определенной степени формирует политическую повестку дня Армении. Это реальность, и армянам лучше с ней смириться.

Лейла Таривердиева