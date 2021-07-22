Азербайджан и Россия сверили часы и планы на регион

Состоявшаяся 20 июля в Москве встреча глав России и Азербайджана привлекла к себе очень большое внимание. Такое внимание обусловлено многими причинами. Тут интерес и аналитический, и дружественный, и нездоровый армянский, тут также страхи и беспочвенные ожидания. Сразу скажем, что для последних встреча в Москве не принесла ничего утешительного.

Визит еще раз продемонстрировал, что у России с Азербайджаном имеется двусторонняя повестка, чего нельзя сказать об отношениях Москвы и Еревана.

Начнем с того, что лежит на поверхности. С экономики.

В мире восстанавливается прерванная пандемией экономическая активность, но восстанавливается она уже в новых условиях, и Азербайджану с Россией, как давним партнерам, нужно обозначить в них свое место и приоритеты. В плане экономического сотрудничества две страны не находятся в зависимости друг от друга, но преследуют взаимные интересы. То есть гораздо меньшему по масштабам и возможностям Азербайджану есть, что предложить мировой державе и чем ее заинтересовать помимо своего выгодного географического положения. Несмотря на то, что Азербайджан не является членом инициированных Москвой интеграционных структур, он - незаменимый партнер и для нее самой, и для каждого из ее союзников, за исключением - пока что - Армении.

С начала года экономическое сотрудничество АР и РФ обозначило рост после прошлогоднего 10-процентного падения. Чтобы закрепить успех и определить взаимовыгодные перспективы на ближайшее время, как сообщил на встрече Президент Владимир Путин, Россия планирует направить в Азербайджан представительную делегацию из представителей различных ведомств и сфер, которая представит и промышленность, и транспорт, и инфраструктура. Есть планы по производству в Азербайджане российской вакцины "Спутник V", по расширению транспортно-логистического партнерства, росту товарооборота и так далее. Очень многообещающе звучит показатель в 20 процентов - именно на столько увеличились грузоперевозки по коридору Север-Юг. Напомним, что месяц назад по этому маршруту в Индию проследовал первый грузовой состав с севера Европы, из Финляндии. То есть коридор, в котором Азербайджан и Россия занимают ключевые позиции, уже работает. В транспортно-логистической сфере у наших двух стран общие интересы стратегического характера. Наша страна способна предоставить самую современную инфраструктуру российской стороне, в том числе для грузоперевозок по маршруту Север-Запад, который также был успешно опробован в минувшем году.

Президент Ильхам Алиев вел переговоры очень тонко, как истинный дипломат, знающий, какие аргументы и какие моменты важны не только для его страны, но и для партнера. Поблагодарил за внеочередное выделение Азербайджану более 200 тысяч доз "Спутник V". Азербайджанский лидер также указал на место русского языка в нашей стране, что тоже является одним из важных моментов, обеспечивающих лучшее взаимопонимание и в прямом, и в переносном смысле слова.

А теперь о том, что особенно привлекло внимание сторонних наблюдателей к встрече в Москве. Конечно, это не количество полученных Азербайджаном вакцин "Спутник V" и не успехи коридора Север-Юг.

Визит прошел в период обострения напряженности в регионе. Вооруженные силы Армении что ни день обстреливают азербайджанские позиции, одна армянская провокация следует за другой. Обострение наблюдается как на государственной границе, так и в зоне ответственности российских миротворцев. Особенно усердствуют армянские провокаторы на границе с Нахчываном, стараясь вызвать азербайджанскую сторону на ответные действия. В прежние времена у недоброжелателей Баку было бы больше простора для комментирования рабочего визита Президента Азербайджана в Москву в подобной ситуации. Но 44-дневная война показала, что Баку сам принимает решения и следует только им. Он также сам выбирает партнеров для решения тех или иных задач, и появление в Карабахе российских миротворцев - это результат не "давления Москвы", а договоренности двух партнеров, которые доверяют друг другу. Азербайджан однозначно доверяет России, он мог доверить заботу о безопасности в той непростой ситуации только ей, если не считать Турции, военное присутствие которой в регионе по ряду причин на данном этапе невозможно.

Ситуация действительно складывается непростая, и двум президентам, думается, необходимо было ее обсудить. По мнению многих аналитиков, целью Армении является вовлечение в процессы внерегиональных сил, которые должны потеснить Россию в статусе миротворца и помочь Еревану пересмотреть итоги войны. Этот план, конечно же, безнадежен, но ради его осуществления на границе сегодня гибнут и получают ранения наши солдаты, а провокации недовычищенных армянских банд в Карабахе бьют по миротворческому имиджу России и вызывают вопросы к миротворцам в азербайджанском обществе. Это своего рода программа минимум для недругов Баку и Москвы. Неслучайно после недавних инцидентов со стрельбой по Шуше, в армянских соцсетях стали с жаром заключать пари о том, когда Баку выгонит российских миротворцев, чтобы на их место могли прийти лояльные армянам французы, американцы, ООН или кто-то еще.

Подобная ситуация не устраивает ни Азербайджан, ни Россию. И в Москве, как отмечал ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президенты сверили часы. Именно так - сверили часы, обменялись мнениями и, возможно, выработали какие-то общие подходы. В заявлениях для прессы об этом не говорилось, но нетрудно догадаться, что сверка часов шла больше по карабахской тематике, чем по транспортным коридорам.

"Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно", - заявил Президент Ильхам Алиев.

"Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации", - добавил он, поблагодарив Путина за постоянное внимание к теме и личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов.

В свою очередь, Президент Владимир Путин подтвердил, что одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. "Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень большое внимание, значение, и хочу вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, - а мы все хотим, - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить", - отметил российский лидер.

Это не был просто обмен любезностями или месседжами друг другу или третьей стороне.

Новая напряженность на Южном Кавказе абсолютно не нужна России. В условиях наличия вокруг и внутри самой нее достаточного количества проблем, новая вспышка может негативно сказаться на ее позициях в регионе. И Владимир Путин совершенно искренне благодарит азербайджанского коллегу за компромиссные решения. В чем заключаются эти компромиссы, догадаться несложно. Самым большим компромиссом было прекращение войны в шаге от полной военной победы и согласие на продолжение проживания на азербайджанских землях армянского населения. Это был просто огромный компромисс со стороны Азербайджана, если вспомнить, что творили агрессоры в период оккупации, об этнических чистках и бесчеловечности армян. Такой гуманизм к подлому и жестокому противнику - это очень высокий пилотаж и не каждый на это способен. Еще один компромисс - это согласие на размещение в зоне бывшего конфликта миротворческих сил. Азербайджанская армия способна полностью контролировать ситуацию по всей территории страны, но, опять же, из соображений гуманности, не желая новых жертв и демонстрируя армянам Карабаха свои добрые намерения, Баку пошел на это. Никого другого, кроме России, Баку бы туда не впустил, а война закончилась бы водружением азербайджанского флага над Ханкенди и, конечно же, новыми, немалыми жертвами. Флаг над Ханкенди обязательно будет водружен позднее, но сделано это будет без человеческих потерь. Мудрое решение Президента Ильхама Алиева и его дружеские отношения с главой РФ позволили тысячам армянских солдат остаться в живых и вернуться в Армению к своим семьям. За это нужно благодарить, а не строить козни, раскачивая мир, достигнутый ценой немалых потерь.

Азербайджан сегодня силен как никогда. Один неосторожный шаг с армянской стороны - и государственность Армении может оказаться под серьезной угрозой. По тому, как развиваются события в послевоенные месяцы, видно, что Россия не намерена чинить препятствий азербайджанской стороне в обеспечении своих прав. Армянские политики не осознают, насколько рискуют, отказываясь от правового решения проблемы границ, не выводя окончательно свои банды из Карабаха и допуская прочие нарушения положений трехстороннего документа от 10 ноября. Хотя нет, наверняка, осознают, если так усердно пытаются втянуть в регион посторонние силы. Недавний визит главы Евросовета, готовящийся визит в Ереван Эмманюэля Макрона, заявления из европейских столиц и из-за океана говорят о том, что Запад совсем даже не против откликнуться на армянский зов. Покровители режима Пашиняна ждали приглашения и, как им кажется, его получили, но забыли, что Азербайджан их к себе в гости, вообще-то, не приглашал, а без его приглашения никак. Это не тот компромисс, на который Баку готов идти.

Кстати, любопытные развития наблюдаются и в вопросе транспортных коридоров. По всему видно, что Армению собираются принять в "клуб" транзитеров, обеспечив финансирование некоего коридора из Персидского залива в обход Азербайджана, России и Турции, которые сегодня являются главными модераторами трансрегиональных грузоперевозок. Об этом коридоре разговор идет уже много лет. Из-за недееспособности Армении он был убран в долгий ящик, а теперь выужен оттуда, очищен от нафталина и запущен в ход. Проще говоря, Ереван получил карт-бланш на торможение процессов по укреплению мира силами региональных игроков. Ему разрешили игнорировать документ от 10 ноября, разрешили забанить вопрос Зангезурского коридора, обещав журавля в небе в виде коридора Залив-Иран-Армения-Грузия-Европа и выделив на это крупную сумму. Этот коридор не нужен Европе, она прекрасно обходится уже имеющимися мультимодальными маршрутами. Но чего не сделаешь ради удовлетворения политической гордыни, особенно если под рукой такой инструмент, как Армения...

Итак, Баку и Москва сверили часы. Думается, Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин убедились, что их часы идут в унисон, и в новых реалиях, созданных Азербайджаном, сотрудничество двух стран получило новое содержание. Итоги 44-дневной войны вообще очень многое изменили в нашем регионе. Только армяне пока не желают видеть изменений, но очередная сверка часов в Москве, думается, поможет им открыть глаза пошире.

Лейла Таривердиева