Президент Ильхам Алиев: Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно

Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 20 июля в Москве.

"Спасибо, в первую очередь, за приглашение. Тоже очень рад Вас видеть. Хорошая возможность снова обсудить важные вопросы нашего взаимодействия. Спасибо за поздравления. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить всех мусульман России с праздником Гурбан-байрам. Это - праздник солидарности, праздник единения.

И конечно же, по двусторонней повестке дня я с Вами полностью согласен, что мы движемся очень уверенно. Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10 процентов. Также активно наращиваем сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений. Мне дали информацию, что по транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Так что коридор уже работает, можно сказать, в большом объеме.

Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз "Спутник V", и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность и, конечно, также очень трудно, наверное, успеть обеспечить всех. Но как друзья, как партнеры я еще раз хочу выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины.

Хотел бы также сообщить Вам, что в этом году был первый выпуск филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Это знаменательное событие. Время идет быстро. И у нас в двух филиалах - МГУ и Сеченова - обучаются более тысячи студентов. Азербайджанских студентов, обучающихся в России, более 15 тысяч. А 16 тысяч студентов Азербайджана обучаются в Азербайджане на отделении русского языка. Так что вот такая большая когорта азербайджанской молодежи, которая уже связана с Россией - языком и общением, образованием. Думаю, что очень важно в деле передачи нашего опыта подрастающему поколению.

И конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить Вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов. Мы с Вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий. Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается.

Еще раз благодарю за приглашение и, конечно, обсудим важные вопросы взаимодействия, региональной проблематики", - сказал Президент Ильхам Алиев.