Армяне пытаются подорвать авторитет России на Южном Кавказе, используя российские банки

Армяне пытаются подорвать авторитет и интересы России, которая является гарантом перемирия между Азербайджаном и Арменией, собирая деньги на вооружение через российские банки.

Стало известно, что на карту Сбербанка аккумулируются денежные средства для покупки оптических прицелов, тепловизоров и прочих средств двойного назначения для последующего использования на границе Нахчыванской Автономной Республики с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал Хайли Лайкли, разоблачая очередную аферу известного армянского блогера Мики Бадаляна.

Сбор ведётся посредством его чата в мессенджере.

"Если бы это был сбор средств на какие-либо гуманитарные акции, тогда бы мы ещё поняли. Но, когда, наших граждан призывают вложить свои деньги в покупку чего-либо, подплывающие интересы нашей страны, то такого явно нельзя допускать. Российская диаспора армян и все те, кто соучаствует им, зарабатывают деньги на территории нашей страны, а потом эти же деньги платят третьим лицам, чтобы те подрывали наш авторитет.

Как могут подорвать наш авторитет? Да легко. Мы являемся гарантом перемирия между Азербайджаном и Арменией. Действия тех, кто собирает деньги на вооружение, приведут к дестабилизации обстановки и началу конфликта. Скажут, что мы не справились со своей задачей. Этим воспользуется Запад, да и все те, кто не доволен тем, что мы исключительный игрок на Южном Кавказе.

А вообще, призываем наших подписчиков пожаловаться по этому поводу в службу клиентской поддержки ПАО "СБЕР". Данные о владельцах карты и самой карте содержатся по ссылке. Мы должны поддерживать интересы своей страны и не позволять кому-либо манипулировать чувствами наших граждан и их руками вредить нашей Родине!", - пишет Хайли Лайкли.