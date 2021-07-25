Мустафа Шентоп едет в Азербайджан

Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Anadolu", председатель ВНСТ примет участие в первой встрече глав парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая состоится в Баку.