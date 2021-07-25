https://news.day.az/politics/1364595.html Мустафа Шентоп едет в Азербайджан
Мустафа Шентоп едет в Азербайджан
Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Anadolu", председатель ВНСТ примет участие в первой встрече глав парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая состоится в Баку.
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