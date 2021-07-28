Джейхун Байрамов на переговорах с председателем Нацсобрания Пакистана

28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией, возглавляемой председателем Национального собрания Пакистана Асадом Гейсаром, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД.

Асад Гейсар передал свои поздравления в связи с освобождением Азербайджаном своих территорий от оккупации, подчеркнул, что народ Пакистана отмечал эту победу вместе с азербайджанским народом. Он добавил, что Пакистан всегда поддерживает опирающуюся на международное право позицию страны. Коснувшись парламентского сотрудничества между странами и ссылаясь на положительный опыт работы парламентских групп дружбы, председатель Национального собрания Пакистана сказал, что дальнейшее расширение этого сотрудничества внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами. Он также отметил активное участие Азербайджана в Контактной группе по Джамму и Кашмиру в рамках ОИС.

Коснувшись встречи глав МИД трех стран в Исламабаде в начале этого года, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что заседания трехстороннего формата вносят важный вклад в развитие связей между братскими странами. Он добавил, что Азербайджан поддерживает решение вопроса по Джамму и Кашмиру в соответствии с нормами и принципами международного права и резолюциями СБ ООН. Министр отметил, что в рамках визита пакистанская делегация имела возможность посетить культурную столицу Азербайджана - город Шуша, а также ознакомиться с масштабом разрушений на освобожденных территориях Азербайджана.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтном этапе, минной угрозе на освобожденных территориях, осуществляемых работах по восстановлению и реконструкции. Подчеркнув, что армянская сторона все еще демонстрирует деструктивную позицию, министр осудил попытки армянской стороны обострить ситуацию в приграничном регионе. Он отметил, что Армения должна прекратить провокации и начать переговоры по делимитации границ, что очень важно с точки зрения обеспечения мира и безопасности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по развитию сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной, энергетической, транспортной и др. сферах между Азербайджаном и Пакистаном. На встрече также были обсуждены вопросы по региональной безопасности и изменению климата.