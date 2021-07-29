Беларусь и Азербайджан конструктивно сотрудничают на международных площадках. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране, передает Day.Az со ссылкой на sb.by.



- За это время вами сделано очень многое в плане развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, укрепления дружбы между нашими народами, - обратился Владимир Андрейченко к Послу. - Важно, что несмотря на пандемию, наши политические, торгово-экономические контакты не прерывались, депутаты встречались, рабочие группы работали. Также очень показательно, что свой второй зарубежный визит Президент нашей страны совершил именно в Баку.



По словам спикера, многое сделано и для развития межпарламентских связей. Он привел в пример участие белорусской делегации в праздновании столетия Парламента Азербайджана, саммите Движения неприсоединения.



- У нас не только хорошие двусторонние связи парламентариев, но и конструктивные отношения в международных организациях. Не только в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и в ПАСЕ, где вы принимаете непосредственное участие. Мы благодарны азербайджанским депутатам за такую конструктивную позицию, за голос, который вы всегда высказывайте против тех ангажированных резолюций, которые пытаются принять и принимают, к сожалению, против Республики Беларусь. Нам важно и дальше продолжить такую работу в международных организациях: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, - сказал Владимир Андрейченко.



В свою очередь Латиф Гандилов отметил:



- Мы братские народы и самое главное - стратегические партнеры. Это обязывает ко многому. У нас была общая родина, общая страна. И с тех времён у нас сложились очень тёплые отношения. Азербайджан на всех международных площадках поддерживает Беларусь. И эта поддержка будет продолжаться. Мы считаем неправильным вмешательство во внутренние дела государства.