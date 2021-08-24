В армянской армии можно спать на посту за деньги

Когда в Азербайджане заявляют, что армянская армия представляет из себя ни что иное как посмешище, это лишь констатация факта.

О "прелестях" армянской армии написала местная газета "Жоховурд". Издание отмечает, что в разных воинских частях или на боевых позициях от уснувших на посту солдат требуют заплатить конкретную сумму - от 8 до 10 тысяч драмов, чтобы скрыть их проступок.

Далее, продолжает "Жоховурд", в правоохранительных органах предметом расследований стали дела о случаях требования "откупа" от уснувших солдат. Причем такие случаи широко распространены.

"И если раньше Никол Пашинян заявлял, что родителям служащих в армии солдат больше не придется присылать нижнее белье, поскольку в армии есть все необходимое, то теперь родители, фактически, высылают деньги для того, чтобы о спящих на посту солдатах не было сообщено вышестоящему начальству.

То есть, внутри частей все еще не решена проблема "задолженностей", и зачастую она заканчивается трагедией. Напомним хотя бы последний инцидент, когда сослуживец убил сразу трех солдат: правоохранители вновь рассматривают версию о денежном долге и ущемлении достоинства друг друга", - пишет газета.