"Тела солдат хранились в холодильниках, чтобы Пашинян остался у власти"

Написано немало содержательных статей, было приведено достаточное количество доказательств того, что военно-политическое руководство Армении намеренно скрывало правдивую информацию о реальном количестве потерь армянской армии в живой силе и технике. Делалось это армянскими властями вынужденно, чтобы недопустить роста паники среди населения страны.

Долгое время армянский режим отнекивался от приводимых доводов. Мол, "это всё происки азербайджанцев" "в Армении практически нет потерь" "мы никуда не отступаем" - такого рода лживая пропаганда лилась в уши армянского народа ежедневно в режиме нон-стоп на протяжении всей Второй Карабахской войны.

Однако скрывать правду армянскому руководству со временем становилось всё сложнее и сложнее. Так и не дождавшись вестей от своих сыновей, сотни армянских родителей практически каждую неделю устраивали митинги возле резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и у здания минобороны в надежде на хоть какие-либо сведения о погибших солдат. При этом как Пашинян, так и глава минобороны всячески избегали встреч с родителями пленных.

И вот недавно в армянских телеграм-каналах появилась публикация блогера Арама Геворгяна под названием "Тела мальчиков месяцами хранились в холодильниках, чтобы число 4000 жертв, о которых говорил Никол, внезапно не превысило". В ней приводятся подробности наплевательского отношения военно-политическое руководства Армении в отношении собственных военнослужащих.

В качестве пример блогер привёл погибшего в Карабахе армянского оккупанта, лейтенанта Артура Оганджаняна. Вместо того, чтобы работать где-нибудь в Ереване и обеспечивать семью, Оганджаняну взбрело в голову участвовать в 44-дневной войне на стороне сепаратистов. Когда азербайджанская армия освободила Гадрут, часть оккупантов сбежало в Ходжавендском направлении, где Оганджаняна и постигла смерть.

При этом, родственники Артура ничего о нем не слышали со 2 ноября, а тело оккупанта находилось в морге с 6 ноября в полностью узнаваемом состоянии, с паспортом, водительскими правами и банковской картой в карманах. Солдаты, ставшие свидетелями инцидента, заявили, что Артур погиб. Жена и родственники искали его во всех моргах. Везде говорили, что у них нет человека с таким именем, фамилией.

Тело Артура "продержали" в морге города Мецамор 9,5 месяцев, пока оно не стало неузнаваемым. Затем его похоронили в закрытом гробу.

Обличительный пост блогера вызвал бурю негодований в армянском обществе и среди политиков. Секретарь фракции партии "Процветающая Армения" Арман Абовян на своей странице в Facebook написал:

"Это не тела наших братьев бросили на бетонный пол морга, это нашу Честь, Совесть, Достоинство, Будущее и Надежду торопливо упаковали в пластиковые мешки и спрятали в подвалах моргов.

И пока мы не осознаем весь ужас произошедшего с нами,пока у нас у ВСЕХ не будет воли драться до последнего ,мы так и останемся гнить в этих пластиковых мешках пока в конце концов не превратимся в историческую пыль.

Выбор за вами, конкретно за каждым из вас", - негодует в соцсети депутат 7 созыва Национального Совета Армении.

Что ж, доля правды в словах армянского оппозиционера действительно есть. Маленькая поправка заключается в том, что в послевоенной Армении творится ужас именно по собственной глупости. Вера в несбыточные мечты о "миацуме", визги о некоем "статусе" для Карабаха могут окончательно поставить крест на армянской государственности. Словами Абовяна - Армения в конце концов превратится в историческую пыль.

Байрам Гулиев