В Баку обсудили подготовку к Стамбульскому саммиту Тюркского совета

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял делегацию во главе с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым. Об этом сообщили Trend в пресс-службе МИД, передает Day.Az.

Стороны подробно обсудили широкий спектр вопросов повестки дня Тюркского совета, предстоящие мероприятия, в частности подготовку к саммиту, который состоится в этом году в Стамбуле.

Предоставив информацию о встрече министров экономики стран Тюркского совета и повестке дня бизнес-форума, которые состоятся в Баку, генсек также рассказал о мерах, принимаемых Советом для укрепления экономического сотрудничества. Багдад Амреев отметил, что компании из всех стран-участниц заинтересованы участвовать в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана, подчеркнув, что на Бакинском бизнес-форуме примет участие большое количество бизнесменов.

Министр Джейхун Байрамов пожелал успехов в связи с заседанием министров экономики стран-участниц Тюркского совета и бизнес-форумом, которые состоятся в Баку. Было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках Тюркского совета, и всегда поддерживал деятельность организации.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.