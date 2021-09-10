Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на десятом заседании министров экономики Тюркского совета сказал генсек организации Багдад Амреев.

"Мы уверены, что сможем реализовать в Карабахе проекты во всех областях. Эти проекты принесут пользу не только Азербайджану, но и всему тюркскому миру. Азербайджан превращает Карабах в процветающий регион. Здесь есть потенциал для развития туристического, горнодобывающего и ряда других секторов. Крупные инфраструктурные проекты уже запущены и реализовываются совместно с рядом стран", - сказал он.

Отметим, что в Баку в пятницу начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.