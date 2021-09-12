"Рушат могилы, похищают надгробия, колонны и скамейки"

В последний день лета родители похороненных в военном пантеоне "Ераблур" военнослужащих собрались перед зданием правительства Армении, протестуя в отношении демонтажа могил их сыновей. Они назвали это вандализмом и святотатством. Дело в том, что ранее родители погибшего в ходе Второй Карабахской войны Нарека Геворкяна обнаружили, что его могила разрушена: снесены и похищены надгробие, колонны и скамейки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в Минобороны Армении заявили, что родственники погибшего вознамерились установить в "Ераблуре" памятник, напоминающий мавзолей, который отбрасывал тень на соседние могилы или вовсе перекрывал их. Но вопрос в том, как проводился демонтаж: производили его специально обученные люди или обычные вандалы?

"Пришел и увидел, что могила моего сына разрушена, фотография валяется на земле. Хотя мы получил специальное разрешение на установку надгробного камня у бывшего и нынешнего министров обороны".

Однако в Минобороны заявили: "Мы много раз говорили с отцом военнослужащего Романом Геворкяном, неоднократно призывали его прекратить строительство. Мы также передали ему недовольство родителей других погибших и призвали принять условия Минобороны".

Критики происходящего на кладбище вспоминают в этой связи, что армянские националисты сотворили на кладбищах оккупированных на протяжении почти трех десятков лет азербайджанских земель - "могилы раскапывали, у покойников вытаскивали золотые зубы, продавали надгробные камни, ломали стелы"...