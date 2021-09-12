Армяне замешаны в многомиллионном коррупционном скандале в России

Бывший первый заместитель главы администрации Железноводска Ставропольского края Арарат Довмалов задержан по подозрению в мошенничестве на 60 млн рублей. В пресс-службе СК пояснили, что уголовное дело связано с деятельностью ООО "Курортсервис", руководство которого с 2005 по 2016 годы заключило договоры на поставку продуктов питания и иных товаров в санаторно-курортные, детские дошкольные и другие учреждения Ставропольского края, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Уточняется, что с 2014-2016 годах учредителем и директором организации был Гагик Арзуманян, однако значимые решения по деятельности общества принимал его бывший учредитель и директор Арарат Довмалов. Последний в указанный период времени также находился в должности председателя городской думы города-курорта Железноводска, а затем первого заместителя главы администрации города-курорта.

По факту возбуждено уголовное дело, Довмалов и Арзуманян задержаны, передает РИА Новости.

Следствие установило, что подозреваемые скрывали от индивидуальных предпринимателей и коммерсантов информацию об отсутствии реальной возможности исполнить свои обязательства, а также "замалчивали наличие значительной кредиторской задолженности и залогов имущества".

Они не намеревались выполнять обязательства в части полного расчета за поставленный товар, однако продолжали заключать договоры поставок и принимать продукцию. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 60 млн рублей.