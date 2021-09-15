https://news.day.az/politics/1380309.html Министерство нацобороны Турции распространило поздравление по случаю 103-й годовщины освобождения Баку
Министерство нацобороны Турции распространило поздравление по случаю 103-й годовщины освобождения Баку
Министерство национальной обороны Турции разместило в Twitter публикацию с поздравлением по случаю 103-й годовщины со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Day.Az.
"Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши 103 года назад освободила Баку от оккупации. Поздравляем с этой памятной датой, чтим светлую память шехидов и ветеранов", - говорится в публикации.
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