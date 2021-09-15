Армяне оскорбили даже заступившегося за них сенатора Андрея Климова

Несколько дней назад российский сенатор, член Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов запомнился провокационными, антиазербайджанскими заявлениями. В преддверии выборов в Государственную думу сенатор наобещал на радость армянского лобби бочку варенья да целую корзину печенья. В частности, любитель армянских денег заявил, что "Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные".

Казалось, что высказывания Климова должны были стать бальзамом на душу для армянского общества. Но, видимо, пошло что-то не так. Армянский сегмент соцсетей взбудоражившись начал пестрить язвительными комментариями в адрес российского сенатора. К примеру, подписчик под никнеймом Владимир Овакимян обвинил Климова и Россию в отсутствии помощи в связи с ситуацией на трассе Герус-Гафан. Довольно странная мысль, поскольку 21-километровый участок на указанной трассе является международно признанной территорией Азербайджана и наша страна имеет полное право решать кому разрешать ехать через эту территорию.

Другой из комментирующих Ашот Мусаелян и вовсе переложил всю ответственность за разгромное поражение Армении во Второй карабахской войне на Россию. В своем потоке бредовых умозаключений он вспомнил и про некую "западную Армению", которая сгинула также по вине России. Примечательно, что такого рода светочам истории поддакивает абсолютное большинство армянских юзеров соцсети. Несчастного Климова даже алкоголиком назвали.

Вышеперечисленное говорит о том, что российским политическим деятелям вроде Климова, Жириновского, Сатановского и прочим незачем пытаться понравиться армянам. Продолжающаяся русофобия в Армении достигла такого уровня, что никакие старательные проармянские заявления некоторых россиян уже не смогут исправить ситуацию. Спасибо им в Армении никто не скажет. Еще и обозвать успеют.

Байрам Гулиев