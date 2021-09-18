Группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после учений в Турции

Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана, принимавших участие в проводимых согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в Конье совместных лётно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2021", вернулась на родину, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что в рамках проведенных с первого по 17 сентября совместных лётно-тактических учений военные пилоты обеих стран успешно выполнили все поставленные боевые задачи.