Международный аэропорт Физули - важнейшая, но не последняя веха в восстановлении нового Карабаха

Во время моей недавней поездки в Азербайджан я стала свидетельницей строительных работ по созданию Международного аэропорта Физули в Карабахском регионе. Физули был одним из городов, разрушенных и уничтоженных во время Первой Карабахской войны. За годы оккупации армянская армия не оставила ничего на этой территории, кроме огромных танковых туннелей и ужасающего количества мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом пишет израильская журналистка Рахель Авраам в предисловии к интервью с известным экспертом в области международных отношений, главой израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Арье Гутом для влиятельной американо-израильской медиаплатформы "The Jewish Press"

Арье Гут заявил в интервью "Jewish Press": "Это историческое и знаменательное событие, когда самолет Airbus "Азербайджанских авиалиний" с номером A340-500 вылетел из Баку и приземлился в Физули"

По сообщениям азербайджанских СМИ, самолет получил название "Карабах". Боинг 747-499 авиакомпании Silk Way Airlines также приземлился в Международном аэропорту Физули, и в настоящее время начал совершать регулярные перевозки в восстанавливаемый и освобожденный Карабахский регион Азербайджана.

Израильский эксперт отметил: "Во время моего недавнего визита в этот регион я стал свидетелем ужасающей картины урбицида. С самого первого момента у меня, когда я оказался на этой освобожденной от армянской оккупации выжженной земле, было такое ощущение как будто на эту территорию пришла ужасная и невыносимая чума. На всей освобожденной территории не осталось ни одного дома, ни одного детского сада или школы, ни одной библиотеки и музея. Армянская оккупационная армия занималась мародерством и вандализмом, стерев такие города, как Агдам, Физули, Губадлы, Джебраил и Зангилан с лица земли. Армянские оккупанты разрушили и стерли этот красивейший регион Азербайджана, на протяжении 28 лет совершая и массовый вандализм, совершая экологический и культурный геноцид над этой территорией".

По словам Арье Гута, окрестности аэропорта в Физули до сих пор заминированы армянскими минами и снарядами. "Азербайджанские солдаты предупреждали нас - израильских журналистов, чтобы мы не сворачивали влево или вправо с дороги, так как этот район очень опасен, а армянские мины ждут вас повсюду. Этой беспрецедентной жестокости и армянскому вандализму против невинных детей, женщин и стариков, а также чудовищному масштабу разминирования со стороны Армении нет никаких объяснений.

Во время поездки я часто задавал себе этот вопрос много раз, как эти армянские вандалы и террористы не любят жизнь, как они сознательно и преднамеренно уничтожали, и оскверняли все святое и гуманное - музеи, библиотеки, мечети и церкви, азербайджанские кладбища" ,- подчеркивает Арье Гут

Израильские журналисты видели эти страшные картины оккупации, вандализма и урбицида на протяжении всех 1350 км освобождённой территории, эти шокирующие картины - руины домов и школ, разрушенных и сожженных армянскими вандалами. "Если армяне называют эти территории "своими", так почему эти территории выглядят так ужасно как города-призраки именно после армянской оккупации?!", - задает риторический вопрос израильский эксперт влиятельной американо-израильской медиа платформе "The Jewish Press"

"Открытие аэропорта в Физули - важнейшая, но не последняя веха в восстановлении нового Карабаха и превращении этого региона в цветущий край с развитой инфраструктурой и экономикой", - отметил израильский эксперт. -В будущем аэропорт Физули станет центральным транспортным узлом Карабаха, обслуживая пассажиров и грузы из многих стран, помимо тех, которые граничат с Азербайджаном".

По словам Гута, в международном аэропорту Физули была проложена взлетно-посадочная полоса протяженностью 3000 метров и шириной 60 метров. Аэропорт полностью оборудован для инструментальных систем посадки и навигации, управления освещением, а также первичных и вторичных радиолокационных систем в соответствии со всеми требованиями ИКАО.

Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов. Площадь аэропорта - 60 тысяч квадратных метров".

"Строительство вышки управления воздушным движением, оснащенной автоматизированными системами, завершено. Кроме того, строится автомобильная дорога, соединяющая международный аэропорт Физули с городом Шуша", - резюмировал Арье Гут в интервью влиятельной американо-израильской медиаплатформе "The Jewish Press".