Кто хоть раз бывал в Азербайджане, не пойдет на поводу у армянской пропаганды

Попытка Армении добиться каких-то действий против Азербайджана через Международный суд - это очередной пример дешевого позерства, которое направлено на то, чтобы привлечь деньги от лоббистов и получить политическую поддержку властям в Ереване, особенно среди реваншистов, покоробленных мирным процессом.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя иск Армении, поданный в Международный суд ООН по поводу "расизма" Азербайджана.

Это несерьезное действие с намерением добраться до "правды", так как Армения прекрасно знает, что нет никаких доказательств их утверждений и не может быть, так как они откровенно лгут. Если бы были доказательства, они бы подали в Европейских суд по правам человека жалобы, как это сделал Азербайджан, зная что там эти жалобы будут тщательно рассмотрены и результат будет объявлен в разумные сроки. Однако, Международный суд - это такая политизированная инстанция, где подобные процессы могут длиться годами, результаты ни к чему не обязывают, и в конце концов обращаются туда исключительно для того, чтобы привлечь внимание в прессе и устроить побольше шума.

К тому времени как разбирательство подойдет к концу, никто уже не будет помнить, что оно вообще было, но армяне успеют получить то, что им было нужно на самом деле - побольше заголовков и финансовую поддержку своих западных "спонсоров".

Армения и не пытается серьезно противопоставлять себя Азербайджану. Вся их презентация себя мировой общественности основана на пропаганде, манипуляциях и стереотипах. Например, во время второй карабахской войны они использовали разных лиц, связанных с христианскими организациями на Западе в своих интересах, попросту оплачивая лживые "откровения" в соцсетях и разных СМИ. Те, кто хоть раз был в Азербайджане, религиозную и этническую ситуацию видел своими глазами, и только взятки могут заставить свидетелей составить мнение, противоположное реальности - многонациональной и толерантной природе азербайджанского общества.

Большинство людей на Западе ничего не знают ни об Армении, ни об Азербайджане, но армянские лоббисты тратят миллионы, если не больше на пропаганду, и только этим путем у людей складывается хоть какое-то мнение об этих странах. Грубо говоря, им просто вешают лапшу на уши. В этих условиях со стороны Баку в основном полная тишина, попытки вашей стороны достичь влиятельных распространителей правдивой информации пока еще весьма ограничены. Это единственная сфера, где у Еревана действительно есть перевес.

Лейла Таривердиева