https://news.day.az/politics/1382373.html Али Асадов встретился с председателем и исполнительным директором группы компаний «DP World»
Али Асадов встретился с председателем и исполнительным директором группы компаний «DP World»
21 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем и исполнительным директором группы компаний "DP World" Султаном Ахмедом бин Сулаимом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Были обсуждены перспективы деятельности компании "DP World" в Азербайджане в сферах транспорта, логистики и других сферах.
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