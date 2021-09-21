21 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем и исполнительным директором группы компаний "DP World" Султаном Ахмедом бин Сулаимом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Были обсуждены перспективы деятельности компании "DP World" в Азербайджане в сферах транспорта, логистики и других сферах.