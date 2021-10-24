Азербайджан вносит успешный вклад в борьбу с глобальным потеплением

Изменение климата вместе с сокращением биоразнообразия - это величайшая проблема, стоящая перед человечеством, требующая безотлагательных действий для решения этой проблемы.

Прямо сейчас повышение средних температур оказывает сильное влияние на климат, и со временем это влияние станет еще более значительным.

Изменение климата - это значительное и устойчивое изменение статистического распределения погодных условий, которое может происходить от десятилетий до миллионов лет. Это может быть изменение обычных погодных условий, например, изменение дат сезона тропических дождей или изменение частоты экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и штормы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, многочисленные исследования показали повышение средних глобальных температур с середины 1900-х годов. Данный процесс обычно называют глобальным потеплением и связывают с деятельностью человека, особенно с выбросами CO2 в атмосферу.

В прошлом веке деятельность человека привела к выбросу парниковых газов в атмосферу.

Большинство этих газов возникает в результате строительства объектов по добыче и сжиганию полезных ископаемых, использования энергии, выбросов от автомобильного и воздушного транспорта и сельского хозяйства. Наибольшую долю всех парниковых газов составляет двуокись углерода (CO2), и именно этот газ в основном ответственен за глобальное потепление.

Утрата лесных угодий и заболоченных территорий, которые могут накапливать СО2, также усугубляют эффект потепления. Ежедневно вырубается около 80 000 акров тропических лесов, в основном для нужд лесной промышленности или сельского хозяйства.

Последствия изменения климата

Совершенно очевидно, что изменение климата оказывает влияние на экономику, здоровье и сообщества самыми разными способами.

Некоторые научные последствия изменения климата включают повышение уровня воды в морях и океанах из-за повышения температуры и таяния ледников. Почти две трети городов мира с населением более 5 миллионов человек расположены в районах, подверженных риску повышения уровня моря, и почти 40 процентов населения мира живет менее чем в 100 километрах от побережья.

Это также может привести к увеличению интенсивности и частоты аномальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения, засухи и штормы. В настоящее время 90 процентов стихийных бедствий связаны с погодой и климатом.

Кроме того, изменение климата может привести к опустыниванию территорий и снижению урожайности из-за истощения запасов воды.

Существует угроза долгосрочному планированию посевов и поставкам продовольствия в целом из-за менее надежных и непредсказуемых смен сезонов, а также сокращения вылова рыбы из-за повышенной кислотности мирового океана.

Сегодня почти 500 миллионов человек живут в районах, подверженных эрозии почвы. Кроме того, до 30 процентов продуктов питания теряется или тратится впустую.

В конце концов, изменение климата приведет к потере ценных мест обитания, биоразнообразия и важных экосистем из-за отсутствия способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей среды.

Вклад Азербайджана

Для Азербайджана, как и для всего мира, изменение климата потенциально может повлиять на здоровье и условия жизни людей, а также на экономику в целом.

Географические особенности Азербайджана делают его очень чувствительной к неблагоприятным последствиям изменения климата страной.

По данным EU4Climate, на долю Азербайджана приходится всего 0,15 процента от общего объема выбросов парниковых газов (ПГ) в мире. Энергетика и сельское хозяйство - два сектора с наибольшими долями выбросов парниковых газов, 75 и 14 процентов соответственно.

В рамках своего вклада в глобальную борьбу с изменением климата Азербайджан подписал и ратифицировал Парижское соглашение по климату.

Следует отметить, что Парижское соглашение является юридически обязывающим международным договором об изменении климата, который вступил в силу в ноябре 2016 года. Цель договора - ограничить глобальное потепление и повышающуюся температуру. Для достижения этой долгосрочной цели по температуре страны стремятся как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов.

В своем первом национально определяемом вкладе Азербайджан взял на себя обязательство достичь количественного целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году. Страна отметила действия, необходимые для смягчения последствий изменения климата, в своей энергетическом, нефтегазовом, жилом и коммерческом секторах, транспорте, сельском хозяйстве и отходах.

Основные действия включают в себя технологические усовершенствования для снижения негативного воздействия на окружающую среду в различных секторах экономики, а также некоторые изменения в законодательстве.

Более того, Азербайджан определил достижение чистой окружающей среды и превращение в страну "зеленого роста" в качестве одного из национальных приоритетов социально-экономического развития страны к 2030 году. Реализация этого приоритета считает необходимым развитие сектора возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов парниковых газов и расширенное использование зеленых технологий.

Работа ведется, и в этом направлении уже началось сотрудничество с иностранными инвесторами. Например, Азербайджан подписал соглашения с саудовской компанией ACWA Power и компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов о развитии возобновляемых источников энергии в стране.

Польза локдаунов

В настоящее время мир возвращается к жизни после более чем годовой изоляции из-за пандемии коронавируса. Наряду с экономикой, выбросы парниковых газов стремительно возвращаются к докризисному уровню.

Это плохая новость для планеты, которая не перестала нагреваться, несмотря на перерыв из-за COVID-19, остановленных фабрик, пустых дорог и бесполетного неба.

Изоляция дала планете передышку, но не остановила изменение климата.

Что делать?

Есть некоторые вещи, которые все люди могут делать ежедневно, что поможет в борьбе с глобальным потеплением.

Первый простой шаг - перейти на зеленую энергию. Использование чистой энергии в домах и на предприятиях играет важную роль в борьбе с изменением климата. Максимально повышайте энергоэффективность. Избегайте одноразовых материалов и выбирайте материалы, которые можно использовать повторно. По возможности пользуйтесь общественным транспортом, каршерингом или ездой на велосипеде. Подумайте о том, как была сделана ваша одежда, и отдавайте предпочтение брендам, которые уделяют внимание экологии.

Считалось, что борьба с изменением климата обходится дорого, что может объяснить нежелание людей действовать. Однако эти затраты ничто по сравнению с экономическими последствиями глобального потепления.

Как однажды сказал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чрезвычайная климатическая ситуация - это гонка, которую мы проигрываем, но это гонка, которую мы все еще можем выиграть.