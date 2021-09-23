Армения потеряет государственность без диалога с Азербайджаном и Турцией

Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о встрече вполне логично. Если проанализировать психотип Пашиняна как политика, то для него на первом месте стоит самосохранение. Пашиняну нужна власть с ее возможностями и гарантии собственной безопасности. А все остальное для него предмет торга.

Об этом сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова.

Очевидно, отметила Полоскова, что современная Россия таких гарантий ему дать не может. Да и влияние России в регионе не так велико как раньше. Поэтому, Пашинян решил повернуть свой взор в сторону Турции.

"И в данном контексте, на мой взгляд, было очень уместным посредничество Грузии в организации этой встречи. А самое главное, на сей раз совпали интересы Пашиняна и объективные интересы Армении. Ибо, иного варианта, кроме как пойти на диалог с соседями, для сохранения государственности у Армении сегодня нет", - считает российский эксперт.

Анализируя возможный диапазон предложений со стороны Пашиняна, наша собеседница заметила, что тут пока не все ясно. Но президент Эрдоган очень четко озвучил свои условия. А именно: если Пашинян хочет встречи с ним, то ему нужно предпринять определенные шаги. Например, открыть коридор в Нахчыван. Как видим, заметила Полоскова, Эрдоган не хочет от Пашиняна ничего сверхъестественного, кроме выполнения ранее подписанных им же договорных соглашений. Более того, после демонстрации Арменией доброй воли и договороспособности, Турция может обсудить и вопрос установления дипломатических отношений с Арменией, что дало бы необходимый толчок для ее экономического и социального развития, сказала Полоскова, добавив, что ей вообще не понятно, почему целый ряд армянских и российских СМИ заистерил на предмет "жестких условий" со стороны Эрдогана.

"Равно как мне не понятно, почему Пашинян просил Эрдогана о тайной встрече. Да, такие форматы в переговорной практике бывают, но кого боится Пашинян? Своих сограждан? Так многие из них и без того называют его турецким ставленником. Назвали бы еще раз, да и только. Своих коллег из властных структур Армении? Но они и так бы узнали об этой встрече. Негативной реакции из России? Да полно, российские органы власти давно уже всерьез не интересуют геополитические процессы, а к теме продажи оружия в Армению (вернее, через Армению) Пашинян, похоже, не причастен. Это не его бизнес.

Обвинения со стороны некоторых армянских экспертов, что Эрдоган якобы оскорбил Пашиняна своим ответом, я вообще всерьез не рассматриваю. Особенно такие пассажи как "согласно дипломатическому протоколу, и конкретнее с учетом восточной ментальности, это свидетельствует о нулевом уровне субъектности противоположной стороны, пренебрежительном к ней отношении". Так и хочется ответить автору этого витиеватого, а скорее, бредового замечания в сторону Эрдогана: "Парень, закусывать надо"!

Оппозиция в Армении против этой встречи? А сами то они что конструктивного предложили за последний год, кроме набившей всем оскомину песни про сомнительный "геноцид" столетней давности и безумных реваншистских идей. Вот такой подход как раз и может угробить Армению окончательно как государство. Впрочем, среди армянской диаспоры есть и такое мнение: "Не будет Армении в случае пинка за попытку реванша? Ну и хорошо. Будет повод для нового сбора средств". Так кто сдает национальные интересы: Пашинян или "боевые петушки" из армянской оппозиции и той части диаспоры, которая готова наживаться даже на исчезновении Армении как государства?

Что имеем тут в сухом остатке. Пашинян сделал важный шаг навстречу переговорному процессу с Турцией. И обратной дороги ему уже нет. Для него это шанс спасти страну и спасти себя. В положении проигравшей стороны надо использовать любые возможности, а не тешиться мифами о былом величии. Иначе политическая смерть и никаких гарантий безопасности. Уже от своих", - подчеркнула Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева