В Совете ООН по инициативе Азербайджана озвучено совместное заявление о влиянии мин на права человека

Во время общих дискуссий по пункту 4 повестки дня Совета по правам человека ООН (ситуации, требующие внимания Совета) в рамках продолжающейся 48-й сессии по инициативе Азербайджана и в соавторстве с 27 государствами - членами ООН из разных регионов мира было озвучено совместное заявление о влиянии наземных мин на права человека.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, в Совете по правам человека впервые в заявлении на эту тему говорится о негативном воздействии противопехотных мин на права человека, включая права на жизнь, здоровье, безопасность и социально-экономические права, и страны приглашаются к обмену опытом и информацией в области разминирования.

В заявлении также содержится призыв к ООН, ее специализированным учреждениям и другим государствам поддержать страны, пострадавшие от мин.