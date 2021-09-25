Руководимая председателем Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой парламентская делегация посетит Казахстан

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с 27-го по 29-е сентября будет находиться в Республике Казахстан с рабочим и официальным визитом, сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В делегацию войдут заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев, председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев и Агалар Велиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Парламентская делегация примет участие в предстоящей в городе Туркестан, Казахстан 10-й пленарной сессии ТюркПА и присоединится к обсуждению внесённых в её повестку дня вопросов. Предусмотрено выступление председателя Милли Меджлиса на сессии, в окончание которой намечено подписание Туркестанской Декларации.

28-го сентября делегация Милли Меджлиса направится в город Нур-Султан, где в официальной части визита делегации предполагаются встречи председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с Первым президентом Казахстана Эльбашы Нурсултаном Назарбаевым, президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, председателями обеих палат казахского парламента Мауленом Ашымбаевым и Нурланом Нигматулиным и членами рабочей группы по межпарламентской дружбы с Азербайджаном.

На встречах стороны обменяются мнениями о направлениях развития межпарламентских отношений, ещё большего укрепления региональных и двусторонних связей и иных предметах.