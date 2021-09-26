История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития страны

История, написанная победоносной азербайджанской армией, - прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Азербайджана.

Об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"27 сентября в Азербайджане, одном из государств - основателей нашей организации, отмечается как День памяти в дань уважения памяти шехидов, героически сражавшихся в 44-дневной Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики", - сказал Амреев.

Он отметил, что после непрекращающихся провокаций вооруженных сил Армении 27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию на своей территории, используя неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость ценой жизней азербайджанских шехидов.

"История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития и процветания Азербайджана и важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе", - сказал генсек Тюркского совета.

Амреев отметил, что Тюркский совет и весь тюркский мир всегда поддерживали позицию Азербайджана и его территориальную целостность, требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных азербайджанских территорий, решительно осуждали нападения на мирных жителей и были рядом с Азербайджаном в битве за Родину во время 44-дневной войны.

"На саммите в Туркестане 31 марта 2021 года главы государств-членов Тюркского совета выразили солидарность с правительством и народом Азербайджана в их усилиях по реконструкции, восстановлению и реинтеграции территорий, затронутых конфликтом, и поддержали нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ", - сказал Амреев.

"Мы надеемся, что долгожданный мир, безопасность и стабильность восторжествуют на Южном Кавказе, и мы должны сделать все возможное для обеспечения мирного и стабильного развития этого региона, а также всего мира. Тюркский совет и все тюркские народы с глубоким почтением чтят память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность братского Азербайджана", - добавил генсек.