Россия, Иран и Азербайджан заинтересованы в трехстороннем сотрудничестве

Формат треугольника "Россия-Азербайджан-Иран" является уже устоявшимся и позволяет решать насущные вопросы экономического взаимодействия между его участниками-соседями по Каспию, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестник Кавказа" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, передает Day.Az.

Беседа состоялась на полях Международного круглого стола "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованного политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

"Мы видим, что это достаточно устоявшийся формат, который утвержден на уровне президентов. Он во многом позволяет обходить острые углы и согласовывать решения, находить компромиссы по вопросам, которые нас разделяют, и создавать условия для экономического сотрудничества", - прежде всего отметил он.

"При этом тут нет каких-то признаков, что Россия таким образом отделяется от Туркменистана и Казахстана, поскольку формат "Каспийской пятерки" точно так же работает и регулярно проводит экономические форумы. А в треугольнике Россия-Азербайджан-Иран работа фокусируется вокруг трехстороннего сотрудничества по созданию общей транспортной инфраструктуры", - обратил внимание Станислав Притчин.

"Сейчас, после завершения Карабахской войны открывается достаточно много возможностей, новые перспективы для трехстороннего сотрудничества, для совместных проектов, накопленный потенциал которых невозможно было реализовать в старых условиях разделенных границ и оккупированных территорий", - подчеркнул экономист.

"Теперь стороны достаточно оптимистично смотрят на перспективы сотрудничества. Несмотря на ковидные ограничения, мы уже встречаемся лично и обсуждаем это, подчеркивая, что интерес и к региону, и к сотрудничеству в таком формате есть. Будем работать в этом направлении", - заключил Станислав Притчин.