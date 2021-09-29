Армянская трагедия

Умение армянских политиканов превращать любую дату в трагедию всем давно известно. Вот и теперь в годовщину начала Второй Карабахской Войны 27 сентября они превратили в очередной спектакль, пытаясь скрыть свою ответственность за развязывание боевых действий.

Главной целью этого трагифарса являлось то, что лидеры Армении, которые потерпели полное фиаско на поле боя и за столом переговоров решили, что устроив шоу в память начала войны им удастся в очередной раз обмануть собственный народ, которого уже более 30 лет водят за нос, обещая "светлое" будущее и создание мифической "Великой Армении".

Чтобы армянский народ не очнулся наконец от летаргического сна, в котором он пребывает долгое время в погоне за призрачным "миацумом", ереванские политики на превратили день начала войны (которую сами же и спровоцировали) в очередное шоу с плачем по погибшим военнослужащим, которых сами отправили умирать на чужой земле.

Взяв на вооружение тактику, испытанную на заре возникновения фашизма в Германии несколько видоизменив ее главный принцип, гласивший "хлеба и зрелищ", оставив только вторую часть - зрелища на голодный желудок.

Траурные торжества в Армении по погибшим в прошедшей войне начались в лучших традициях нацистов-с факельного шествия по улицам Еревана и других городов. Символично, что в Ереване маршрут этого шествия прилегал от улицы Г. Ндже, названной в честь известного армянского коллаборациониста времён Второй Мировой Войны, одного из создателей армянского легиона германской армии, который отличился в расправах с мирными жителями на оккупированных советских территориях и в Европе.

При этом удивляешься фарисейству армянской стороны, которая буквально забрасывает высокие Московские инстанции слезными письмами- наветами о якобы разрушенных азербайджанской армией памятников, посвящённых Великой Отечественной Войне.

Азербайджан давно уже состоявшееся независимое государство, в отличии от Армении и не имеет "больших" братьев, которые их при необходимости могут одернуть . Кроме того, армянские жалобщики под шумок плачут о памятниках, установленных после оккупации, посвящённых армянским боевикам, отличившимся в ходе Первой Карабахской Войны и явно не имеющим отношения к событиям 1941-1945 года.

Часть же памятников армянам - участникам ВОВ, были установлены в годы оккупации и зачастую эти памятники посвящены личностям, которые имели довольно спорное отношение к Карабахскому региону и роль этих лиц в истории СССР до сих пор является предметом горячих споров и дебатов историков.

Наутро после ночного шествия в стиле "третьего рейха", начался второй акт трагифарса с возложением венков к могилам погибших военнослужащих армянской армии, которые погибли на оккупированных азербайджанских территориях, то есть участвовали в боевых действиях на суверенной территории другого государства, что противоречит международному праву и законодательству самой Армении.

МИД Армении в очередной раз разразился бездарной тирадой в виде заявления, которая была похоже на завещание утопающего в собственной ванне. Стереотипы армянской дипломатии прошлых лет были в очередной раз привязаны к прошедшим год назад событиям и было очевидно, что правильные выводы МИД Армении не сделал.

Не остался в стороне и видный деятель политической жизни Армении, кандидат в новые Бисмарки омбудсмен Арман Татоян, надежды которого занять тёплое место главы правительства улетучиваются с каждым днём.

Сей видный "борец за права человека" и по совместительству "новатор" в международном праве и картографии отличился выдвижением новых идей в свете этой трагедийной для страны даты.

А. Татоян требует отвода азербайджанских войск от границы мотивируя это тем, что даже если демаркация ещё не осуществлена, все равно наличие азербайджанских пограничников действует "угнетающе" на армянских жителей приграничных населенных пунктов, не даёт им возможность есть, пить и справлять естественные нужды.

Воистину новое слово в международном праве. С таким же успехом азербайджанские жители могут требовать от господина Татояна - Бисмарка, отъезда из Армении например в Антарктиду, так как он не даёт возможность им спокойно есть хаш (блюдо азербайджанской кухни) по утрам, раздражая своей откровенной туркофобской паранойей.

Игнорирование военно- политическим руководством Армении предупреждения Президента Ильхама Алиева не задолго до войны, который неоднократно говорил о том, что в целях избегания гибели армянских военнослужащих на азербайджанской территории они должны немедленно покинуть ее и вернуться домой, привели к их гибели, ответственность за это лежит целиком и полностью на ереванских властях.

Далее в течении дня последовали традиционные акции с участием представителей армянской диаспоры за рубежом перед дипломатическими представительствами Азербайджана в Европе и США, где кучка людей бесновалась и фиглярствовала в надежде привлечь внимание окружающих, но безуспешно.

По случаю дня начала проигранной Второй Карабахской Войны, все армянские лидеры разразились слезными обращениями к народу, в которых вместо признания ошибок своей экспансионистской политики, обещали собраться силами и вернуть все утраченные азербайджанские территории обратно.

Все эти заявления свидетельствуют о том, что армянская политическая элита не только не желает мирного урегулирования и налаживания диалога между народами, а наоборот стремится к реваншу и готова снова пожертвовать жизнями молодых армянских ребят во имя призрачных фантазий о "Великой Армении".

Эти бывшие и нынешние "слуги народа" боятся сказать правду своему народу о том, что театр кончился. Все то чем затуманивали мозги более 30 лет рядовым гражданам Армении оказалось ложью и профанацией, а попытка реванша обойдётся новыми тысячами жертв и национальной катастрофой.

Трагедия Армении заключается в том, что армянские политики продолжают жить прошлым, не думая о будущем. Добившись временного успеха в Первой Карабахской Войне, ереванские лидеры обрекли армянский народ на страдания: ввергнули страну в транспортную блокаду, оставили Армению в стороне от стратегических региональных энергетических и транспортных проектов, разрушили экономику страны, создали предпосылки для массового исхода населения за рубеж.

Конечно некоторые армянские политики пытаются оперировать липовыми цифрами экономического роста в стране, объясняя все проблемы рядовых жителей Армении блокадой со стороны Азербайджана и Турции, но умалчивают о том, что сами же делают все для сохранения этой блокады не отказываясь от территориальных претензий, продолжая препятствовать открытию Зангезурского транспортного коридора.

Даже армянская диаспора за рубежом, которая ранее широко раскрывала карманы, чтобы хотя бы частично покрыть издержки социально- экономических проблем Армении, постепенно свернула эту помощь, поняв всю бесперспективность.

Громкие фразы и обещания московских олигархов армянского происхождения о готовности многомиллионных вливаний и инвестиций лишь шоу рассчитанное на то, чтобы успокоить народ, готовый ринуться на заработки в Россию и позлить своих земляков на Западе, которые увязывают финансовую помощь далекой родине с изменением ориентации страны в сторону США и ЕС.

Так что армянской трагедией является то, что политики страны не осознали тот факт, что единственным шансом на спасение армянского народа является отказ от бредовых идей захвата чужих территорий, налаживание диалога и мирного сосуществования.

Не поняв, что мир давно изменился, прошедшая война полностью поменяла геополитический расклад в регионе. Ереванские политики обрекают страну на изоляцию и угрозу исчезновения с политической карты мира своими ложными амбициями.

Ведь всем давно уже понятно, что Азербайджан одержал безоговорочную победу, освободив большую часть оккупированных территорий и не намерен обсуждать гниющий на свалке истории вопрос о каком либо статусе.

Конфликт окончен раз и навсегда, больше нет и не будет понятия Нагорно-Карабахский, а есть Карабахский регион Азербайджана, где живут азербайджанцы и армянское национальное меньшинство.

Никакое давление со стороны не изменит позицию Азербайджана, что подтвердил в своём видеообращение к Азербайджанскому народу по случаю Дня Памяти Президент Ильхам Алиев.

Поэтому все ложные ожидания и надежды, которыми кормит армянский народ ереванские политиканы откровенная ложь, направленная на сохранение собственной власти и тёплых кресел. Если кто-нибудь из армянских политиков надеется на то, что позиция Азербайджана может поменяться то глубоко ошибается. В очередной раз испытывать терпение Азербайджана не стоит, так как в противном случае будет новая болевая терапия железным азербайджанским кулаком, от которой врядли удасться оправиться.

Не надо лгать, давая армянскому народу несбыточные обещания, вместо того, чтобы начать диалог и сотрудничество. Поражение и гибель молодых армянских военнослужащих можно было бы избежать, прислушавшись к голосу разума, отказавшись от оккупации и экспансии.

Но увы, истинной трагедией армянского народа является то, что политическая элита страны не может признать правду и продолжает жить прошлым, готовая жертвовать своим народом во имя того, что никогда не может сбыться.

Пярвин Мирзазаде