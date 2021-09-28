Как армянские "евро" превращаются в фейк "ньюсы"

Многие, наверняка, видели популярную иллюстрацию, которая олицетворяет однобокий подход некоторых СМИ к тем или иным событиям. На ней изображены два человека - один из них с ножом гонится за другим. Однако, благодаря манипуляциям телеоператора в объективе камеры мы видим совсем иную картину - что якобы убегающий человек на самом деле атакует с ножом того, кто за ним гонится. Таким образом жертва превращается в "агрессора", а агрессор - в "жертву". К сожалению, в последние годы данный, скажем так, "демотиватор", бросающий тень на профессию журналиста, превратился в девиз многих западных СМИ.

В современном мире свобода слова и свобода средств массовой информации общепризнанно считаются одними из основ демократического государства. Зачастую со стороны ряда западных государств, представляющих самих себя не иначе как частью мирового демократического авангарда, можно услышать упрек в адрес отдельных стран в связи с тем, что в этих странах правовые гарантии свободы слова не способны обеспечить надлежащий уровень защиты этой демократической ценности. Но в то же самое время достаточно обыденными сегодня являются и ситуации, в которых значительная часть национальных западных СМИ придерживается исключительно однобокого вектора в освещении тех или иных общественно-политических событий, происходящих за рубежом.

Двойные стандарты ныне составляют основу западной политики и работы западных СМИ. И европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал Euronews идет чуть ли не в первых рядах подобных СМИ, которые, представляя события с выгодного для заказчика ракурса, обесценивают журналистику и превращают такие понятия, как "свобода слова" и "объективность" в пустой звук.

Очередным вопиющим примером подобного однобокого освещения важных политический событий стал видеорепортаж под названием "День памяти жертв войны в Карабахе", опубликованный телеканалом Euronews по случаю годовщины начала Второй Карабахской войны.

Полутораминутный ролик, который, казалось бы, должен был в равной степени рассказать о том, как поминают жертв войны в обех странах, был, однако, практически полностью посвящен освещению событий в Армении. Более чем полминуты ролика зрителю демонстрируется факельное шествие в Ереване, люди с фотографиями погибших близких и зажженными свечами, бывшие карабахские боевики, которые за счет крови мирного азербайджанского населения пробились в ряды политической элиты, с притворно скорбными лицами. Даже в те 15 секунд, что уделили аналогичному Дню памяти жертв войны в Азербайджане, пока на фоне звучит закадровый текст, демонстрируется армянское кладбище и рыдающие на могилах родственники.

Лишь на пару мгновений на экране появляются старые кадры из Баку (в англоязычной версии видеорепортажа нет и этого, он целиком пестрит кадрами из Армении), на которых особый акцент делается на передвижной стенд, полностью обитый номерами с армянских автомобилей, брошенных на освобожденных от армянской оккупации территориях, являющийся своеобразным ответом на стену в Кяльбяджаре, которая была обита автомобильными номерными знаками, снятыми с азербайджанских машин, оставшихся на оккупированных территориях с 90-х годов. Ни для прошедшего в Баку шествия в знак почтения светлой памяти шехидов Отечественной войны, участники которого несли в руках плакаты с фотографиями погибших военнослужащих и гражданских, детей, ставших жертвами варварского ночного ракетного обстрела Арменией города Гянджа, и в котором также приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, ни для азербайджанских отцов и матерей, оплакивающих погибших близких места в видеорепортаже пресловутого телеканала не нашлось.

Далее идут кадры военных действий в Карабахе. Сначала демонстрируются азербайджанские солдаты, открывающие огонь, затем горящий дом, раскуроченный и сгоревший дотла УАЗ-ик, брошенные машины скорой помощи с разбитыми стеклами и одинокий армянский солдат с "мирно равевающимся на ветру" армянским флагом. Вот такая вот "объективная" подача информации со стороны европейского телеканала. Реальное проявление иллюстрации, о которой шла речь в начале статьи: в ролике, который якобы повествует о Дне памяти жертв в обеих странах, одна сторона представляется "жертвой", другая - "агрессором" и "варварами".

Азербайджан не впервые сталкивается с подобной несправедливостью и двойными стандартами. На протяжении почти 30 лет ведущие западные СМИ молчали о том, что Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, об учиненных армянами зверствах, этнической чистке, геноциде в Ходжалы, разрушенных оккупантами азербайджанских домах, культурных и исторических памятниках, кладбищах, нещадной эксплуатации полезных ископаемых и природных ресурсов на оккупированных территориях, о совершаемых армянами провокациях и терактах. Не раз в западных СМИ без проведения должного журналистского расследования кадры обстрелянных азербайджанских домов и автомобилей мирных жителей, жертвы среди мирного населения Азербайджана выдавались за армянские, что противоречит журналисткой этике и ставит под вопрос профессионализм сюжетов этих СМИ.

То, что на Западе не любят развивающиеся страны, проводящие независимую внешнюю политику и не желающий попадать в чью-либо сферу влияния, - давно известный факт. А если учесть, что главный офис телеканала Euronews располагается во Франции - стране с одним из самых сильных армянских лобби, которое способно влиять даже на правящую элиту, то и вовсе все становится на свои места. Не стоит ожидать объективности от телеканала, функционирующего в стране, которая будучи сопредсеталем Минской группы ОБСЕ (задачей которой являлось мирное урегулирование карабахского конфликта), всегда, в том числе, с первых дней Второй Карабахской войны демонстрировала предвзятость по отношению к Азербайджану и занимала ярко выраженную проармянскую позицию. Указанный телеканал, мнящий себя образцом "объективности", давно превратился в одно из карманных СМИ армянской диаспоры, клепающих заказные новости и видеорепортажи.

И это не первое проявление подобного предвзятого подхода западных, в частности расквартированных во Франции СМИ. Достаточно взглянуть на результаты исследования освещения ситуации в Карабахе в СМИ, подготовленном компанией Lexis Nexis.

Из этих цифр наглядно видно, что западные СМИ, в частности французские издания занимают проармянскую позицию. 42% проанализированных сообщений СМИ содержали критику и негатив в связи с действиями Азербайджана, 58% публикаций можно отнести к нейтральным, критики Армении во французских СМИ практически нет.

Превратившийся в инструмент проармянской пропаганды Euronews уже не раз становился объектом критики в разных странах мира в связи с демонстрируемой предвзятостью и необъективностью в публикуемых материалах. Так, МИД РФ неоднократно требовал от Euronews объяснить регулярную необъективность в материалах о России и однобокость подачи новостей.

Не лишним будет вспомнить и то, как европейский канал не показал ни одного репортажа в связи с грандиозной церемонией открытия первых Европейских игр в Баку, когда Азербайджан продемонстрировал самые высокие олимпийские стандарты. Если европейский канал не освещает крупный проект европейского масштаба в то время, как несколько раз давал репортаж в связи с годовщиной так называемого "армянского геноцида", не является ли это наглядным примером двойных стандартов? Телеканал и ранее не раз демонстрировал свой непрофессионализм, нарушая основные принципы журналистики - объективность и непредвзятость, учет мнения обеих сторон, и представлял "правду" и позицию лишь одной стороны, как, например, в лживом проармянском репортаже "Нагорный Карабах - ветер перемен", который был удален после того, как МИД Азербайджана, отправил ноту протеста в Euronews.

Западные медиакомпании наподобии Euronews делают основой своих репортажей пропаганду, которая выражается в подаче материала лишь с выгодного заказчику ракурса, что по сути является откровенной ложью. И рано или поздно это ударит по государственным интересам стран, которые плодят подобные необъективные СМИ, так как в наш век продвинутых информационных технологий трудно утаить правду, а значит доверие к медиа в западном обществе будет неуклонно снижаться. До тех пор же, при сохранении существующей тенденции, мы еще не раз станем свидетелями того, как конвертированные в евро армянские драмы, порождают такие вот предвзятые "ньюсы".

Талех Агавердиев