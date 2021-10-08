"Уровень Вооруженных сил Ирана далек от современного"

В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходаренок, говоря о военных учениях Исламской Республики Иран на границе с Азербайджаном, дали оценку Вооруженным силам Ирана.

Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа представляет вниманию читателей данное видео: