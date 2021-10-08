https://news.day.az/politics/1389263.html "Уровень Вооруженных сил Ирана далек от современного" - Гия Саралидзе и Михаил Ходаренок в эфире "Вестника Кавказа" - ВИДЕО
"Уровень Вооруженных сил Ирана далек от современного" - Гия Саралидзе и Михаил Ходаренок в эфире "Вестника Кавказа" - ВИДЕО
В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходаренок, говоря о военных учениях Исламской Республики Иран на границе с Азербайджаном, дали оценку Вооруженным силам Ирана.
Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа представляет вниманию читателей данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре