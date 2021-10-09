Превратим мечети в свинарник и побежим к Папе Римскому

Армянские политики всегда отличались умением вызвать слезу у мирового сообщества мифом о самом многострадальном народе в мире. Именно благодаря этому, на протяжении уже многих лет, любая армянская сказка находит поддержку у сердобольных любителей ужастиков о "варварах-тюрках" и "страдальцах армян". После завершения войны, армянская дипломатия продолжила, к большому сожалению, свою наглую провокационную деятельность и роль главного "атакующего" в этом направлении армянской внешней политики играет омбудсмен Арман Татоян, который по роду своей деятельности должен вроде как заниматься проблемами прав человека в Армении.

Этот птенец гнезда Сороса, за счёт которого он получил образование за океаном в одном из американских университетов, специализируется на бесконечных попытках представить страну-оккупанта и страну-агрессора, то есть Армению, в роли пострадавшей стороны. На этот раз одиозный армянский политик и по совместительству "защитник прав человека" сообщил у себя на странице в Facebook, что на встрече с Папой Римским Франциском, передал тому так называемые "доказательства" неких "пыток армянских военнопленных" в Азербайджане.

Возомнив себя новым "мессией" в области прав человека, Татоян давно пытается завоевать авторитет и поддержку армянского народа, представляя себя единственным радетелем его интересов, однако своими действиями он ещё больше подталкивает страну к краю пропасти. Выступая за освобождение захваченных с оружием в руках террористов, Татоян при этом умалчивает, что они были задержаны при попытке осуществления диверсии уже после заключения трехстороннего соглашения, а также о проблеме карт минных полей освобождённых азербайджанских территорий, которые армянская сторона не хочет передавать Азербайджану. Так, если речь идёт о гуманитарном праве, то оно не может быть односторонним. Кроме того, часть из них не является гражданами Армении, а являются лицами армянской национальности Карабахского региона Азербайджана, которые отличились в военных преступлениях ещё во времена Первой карабахской войны и не подлежат обмену, так как привлечены к уголовной ответственности. Либо вообще гражданами других стран, воевавшими на стороне Армении, что является военным преступлением, именуемым в международном праве наемничеством.

Вопящий о "преступлениях" Азербайджана и обвиняющий во всех бедах Армении "молчание" международного сообщества омбудсмен предпочитает также не вспоминать о преступлениях Армении против мира и человечности, совершенных во время обеих войн в Карабахе, будь то геноцид в Ходжалы, либо бомбежка мирного населения Гянджи и других городов Азербайджана. Невзирая на то, что права человека распространяются не только на лиц армянской национальности, этот юрист не разу не обмолвился о судьбе и проблемах почти 1 миллиона азербайджанцев, которые были изгнаны с оккупированных азербайджанских территорий в ходе Первой Карабахской войны, не осудил уничтожение азербайджанских мирных жителей, городов и сел, памятников культуры.

Рыдания Татояна в сутану Папы Римского выглядят вдвойне абсурдными и лицемерными еще и потому, что он представляет страну, которая неоднократно оскверняла святыни на пребывавших под оккупацией территориях Азербайджана.

Так, международная общественность имела возможность воочию наблюдать последствия истинных (а не надуманных, как в случае с обвинениями наших соседей) разрушений, учиненных армянами на оккупированных ранее территориях, их вандализма в отношении наших исторических, культурных и религиозных памятников. Посредством организованных азербайджанской стороной визитов, иностранные журналисты, дипломаты были подробно проинформированы о военных преступлениях армян, уничтожении ими исторических, культурных и религиозных памятников. В частности, одним из исторических и религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является Агдамская городская Джума-мечеть. Держа в Агдамской Джума-мечети скот, армянские вандалы продемонстрировали ненависть и к азербайджанцам, и ко всему мусульманскому миру. Известный российский политик Сергей Марков, который посетил освобожденный от оккупации город Агдам, после увиденного позднее написал на своей странице Facebook: "Позор. Это не христиане. Мы не хотим иметь ничего общего с этими вандалами".

Другим историческим памятником, превращенным армянами в свинарник, является мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района.

"Мечеть XVIII века в освобожденном азербайджанском селе Мамар была полностью разрушена. Наряду с вандализмом во время оккупации села Мамар Губадлинского района религиозно-культурный памятник XVIII века с целью осквернения был превращен Арменией в свинарник", - заявил в прошлом году помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев Также помощник Президента обратил внимание на то, что еще один исторический памятник XVIII века был превращен, по его словам, в "стойла для животных", и призвал исламские международные организации и ЮНЕСКО осудить действия армян.

И подобное варварство армяне проявляли не только по отношению к мусульманским святыням. Буквально месяц назад армянские телеграм-каналы сообщали о том, что храм 10-12 века в Котайке (Агадяряси - ред.) (храм Негуц,) находится в полуразрушенном состоянии, никто за ним не следит, камни разбросаны на расстоянии до 60 метров от церкви, и никто не умудрился собрать их хотя бы в одну кучу. Рядом с церковью пасут скот и, следовательно, рядом навоз, вход в церковь разрисован, так же разрисованы и стены (как изнутри так и снаружи). А спустя несколько дней директор "Культурно-исторического музея-заповедника Гарни" Ара Тарвердян провел в одноименном храме банкет, наслаждаясь пением исполнителей шансона под сводами древней святыни.

И после всего этого, у омбудсмена Армении хватает наглости приезжать и жаловаться Папе Римскому! Вот какова истинная невозмутимая армянская наглость.

Постоянные жалобы лицимерного Татояна в различные международные организации ничего кроме смеха у них не вызывают. Все крики и стоны Татояна- ни чем иным, кроме как брехней не назовёшь, а главным желанием этого борца за "права человека" является желание попасть на армянский политический Олимп. Мало того, что он постоянно несёт бред и ахинею, пытаясь оклеветать Азербайджана в глазах международного сообщества, он ещё продолжает разжигать межнациональную вражду, сея ненависть и ксенофобию, чем наносит вред самой Армении и армянскому народу.

Талех Агавердиев