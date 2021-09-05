Армяне оскверняют храмы и разрушают церкви - вот как "трепетно" соседи относятся к своему культурному наследию

Спустя несколько месяцев после поражения в 44-дневной войне в Карабахе армяне, подняв вой на весь мир, пытаются "достучаться" до различных международных структур, обвиняя Баку в уничтожении памятников армянской культуры на освобожденных от оккупации территориях.

То азербайджанцы оскверняют какие-то могилы, то присваивают памятники культуры, то совершают акты вандализма в "армянских храмах" и т.д. и т.п.

А недавно в армянских телеграм-каналах распространилось видео, показывающее истинное отношение армян к своему историческому наследию. Так, на территории языческого храма в Гарни решили устроить свадьбу. Храм был закрыт для туристов с 13:00 по 22:00.

Стоит отметить, само место носит название культурно-исторического музея-заповедника Гарни, что однако не помешало сдать охраняемую государством территорию богатым чиновникам. Об уровне их образованности можно судить по музыке на видео.

Позже выяснилось, что территорию храма Гарни для свадьбы арендовал лично директор "культурно-исторического музея-заповедника Гарни" Ара Тарвердян. Погулять на территории охраняемой государством и насладиться пением исполнителей шансона в древнем храме стоит более чем $8 тысяч.

Сразу после инцидента в Комитет по туризму Армении начали поступать массовые жалобы по поводу закрытой вечеринки в Гарни.

Напомним, что международная общественность имела возможность воочию наблюдать последствия истинных (а не надуманных, как в случае с обвинениями наших соседей) разрушений, учиненных армянами на оккупированных ранее территориях, их вандализма в отношении наших исторических, культурных и религиозных памятников. Посредством организованных азербайджанской стороной визитов, иностранные журналисты, дипломаты были подробно проинформированы о военных преступлениях армян, уничтожении ими исторических, культурных и религиозных памятников. В частности, одним из исторических и религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является Агдамская городская Джума-мечеть. Держа в Агдамской Джума-мечети скот, армянские вандалы продемонстрировали ненависть к азербайджанцам, всему мусульманскому миру. Известный российский политик Сергей Марков, который посетил освобожденный от оккупации город Агдам, после увиденного позднее написал на своей странице Facebook: "Позор. Это не христиане. Мы не хотим иметь ничего общего с этими вандалами".

Казалось бы, как можно так низко пасть, чтобы осквернять религиозные святыни, проявлять такое варварское отношение к ним? Однако, после ознакомления с нижеследующим постом и фотографиями, понимаешь, что к своим святыням армяне относятся не лучше.

Так, на отличающемся радикальными публикациями по отношению к азербайджанцам и туркам Телеграм-канале Tsehakron появилась следующая публикация: "Про тему осквернения наших храмов в "арцахе" (Нагорный Карабах - ред.) было много шума, из-за этого многие забыли про туркоподобных армян, которые до сих пор оскверняют храмы на нашей территории. Вот вам пример: недавно был в одном храме в Котайке (Агадяряси - ред.) (храм Негуц, 10-12 века) ниже фото. Церковь в полуразрушенном состоянии, никто не следит за храмом, камни от церкви разбросаны на расстоянии до 60 метров от церкви, и никто не умудрился собрать их хотя бы в одну кучу. Рядом с церковью пасут скот и, следовательно, рядом навоз. Вход в церковь разрисован, так же разрисованы и стены (как изнутри так и снаружи). Здесь больше вина правительства, что церковь в таком плачевном состоянии... Но те, кто разрисовывал стены и пас коров рядом с храмом, тоже несут ответственность!"

И как после этого те, кто так неуважительно относится к своим святыням, для кого, что храм, что мечеть - на одном уровне с хлевом, смеют клеветать на Азербайджан, который трепетно относится к памятникам старины вне зависимости от их принадлежности (что признано на международном уровне), а также восстанавливает памятники культуры на территории других стран (во Франции, Ватикане)?!

Талех Агавердиев