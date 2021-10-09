Крокодиловы слезы циничного спикера Симоняна

Как до второй Карабахской войны, так и сейчас власти Армении продолжают обманывать свою общественность, выступая с заявлениями на самых разных уровнях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спикер армянского парламента Ален Симонян в интервью российскому телеканалу РБК заявил, что Армения якобы старается восстановить мир в регионе и готова перевернуть страницу. Вот цитата из его интервью: "Очень важно перевернуть страницу и восстановить мир в регионе".

Слова Симоняна о восстановлении мира не совпадают с действиями правительства Армении. Азербайджанская общественность знает о драках депутатов в армянском парламенте и о том, что Симонян в это время спокойно наблюдал за происходящим.

Напомним, что первой с призывом к восстановлению мира и с заявлением о важности подписания мирного договора выступила азербайджанская сторона. Армянская сторона не предпринимала никаких шагов в этом направлении.

Азербайджан заявил, что в соответствии с соглашением от 10 ноября 2020 года поддерживает открытие всех коммуникаций в регионе. В этом направлении ведутся широкомасштабные работы, строятся автомобильные и железные дороги, аэропорты и т.д. Открытие коммуникаций - первый шаг, который ведет к миру в регионе. А что же Армения? Какую работу она ведет в этом направлении? Было бы интересно услышать ответ армянского спикера на этот вопрос.

Следующий вопрос - демаркация и делимитация границ. И здесь у Армении нет твердой позиции, более того, она ведет в этой сфере подрывную деятельность. Армения все еще выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, не реагируя на предложения зарубежных стран и международных организаций.

В своих выступлениях и интервью Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что проживающие в Карабахе армяне являются гражданами Азербайджана, и наша страна считает их своими равноправными гражданами.

Нельзя забывать и об азербайджанофобии в армянском обществе, где пропагандируется чувство неприязни и ненависти к Азербайджану и азербайджанцам. Поэтому слова Симоняна о мире являются просто обманом армянской общественности.

В своем интервью РБК спикер парламента Армении соболезнует в связи с погибшими армянскими военнослужащими и в то же время, якобы сожалея, говорит о погибших азербайджанских военных. В связи с этим к Симоняну возникает вопрос: почему Армения за 30 лет никак не отреагировала на предложения Азербайджана о мире, мирном урегулировании конфликта?! Почему все это время Армения продолжала оккупацию, пытаясь представить Карабах в качестве своей территории?! Сегодня Армения просто не хочет перевернуть страницу истории, продолжая жить прошлым.

Президент Азербайджана, азербайджанская армия сформировали новые реалии в регионе. Это должны понять все и, прежде всего, те, кто вынашивает реваншистские планы в Армении.

Армения, которая продолжает существовать за чужой счет, должна воспользоваться созданными в регионе новыми реалиями для своего развития.