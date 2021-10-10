В Азербайджане пройдут командно-штабные учения ВМС

С 11 октября в азербайджанском секторе Каспийского моря пройдут командно-штабные учения Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщили Day.Az в Минобороны, учения будут проводиться с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа, на них будут выполняться задачи по защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Командно-штабные учения продлятся до 13 октября.