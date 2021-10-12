https://news.day.az/politics/1390795.html Глава минобороны Азербайджана встретился с представителем НАТО
Глава минобороны Азербайджана встретился с представителем НАТО
12 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления по партнерству главнокомандования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
На встрече состоялся обмен мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках партнерства с НАТО.
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