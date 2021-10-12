Глава минобороны Азербайджана встретился с представителем НАТО

12 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления по партнерству главнокомандования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

Об этом Day.Az  сообщили в Министерстве обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках партнерства с НАТО.