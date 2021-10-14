Новый взгляд на сильный Азербайджан: чем важно интервью Президента Ильхама Алиева газете La Repubblica?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica, и в этой истории прекрасно все. Начнем с того, что ежедневная газета La Repubblica была основана в 1976 году Эудженио Скальфари и Карло Караччиоло. То есть, она имеет достаточно серьезные традиции. Газета владеет собственным телеканалом. В 2017 году произошло слияние издательства Il Gruppo editoriale l´Espresso и медиагруппы Italiana Editrice (Itedi), в портфель которой входили газеты La Stampa и Il Secolo XIX.

В результате возникла одна из крупнейших медиагрупп Италии: на её долю приходится 20 процентов рынка печатных СМИ страны, она лидирует и в сегменте цифровых изданий. Как видим, это одно из самых влиятельных общенациональных СМИ дружественной Италии. Плюс, нужно понимать, что основная читательская аудитория La Repubblica - это "левые", то есть сторонники политики социального равенства. Соответственно, им будет близка и понятна история Азербайджана, руководство которого всегда проводило социально ориентированную политику, делая очень много для поддержки малоимущих слоев населения, а также беженцев и вынужденных переселенцев.

Интересна итальянцам будет и история восстановления освобожденных в ходе 44-дневной войны территорий. Тем более, что Италия и Азербайджан успешно сотрудничают в экономической, политической, гуманитарной и культурной сферах. Две страны также являются стратегическими партнерами. В то же время между Азербайджаном и Италией существует очень успешное торговое сотрудничество, наша страна является одним из самых надежных энергопоставщиков для Италии, и это сотрудничество станет более успешным после завершения проекта TAP.

Объем импорта итальянской продукции в Азербайджан в 2020 году увеличился на 7,3 процента относительно показателя 2019 года. Он увеличился в годовом исчислении с 369,9 миллиона долларов до 396,2 миллиона долларов США. Долевое участие Италии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 2,71 до 3,69 процента от совокупного объема. Объем экспорта азербайджанской продукции в Италию за 2020 год составил 4,17 миллиарда долларов США.

Все эти цифры говорят о том, как успешно развивается сотрудничество между нашими странами. Также важно отметить, что Италия - одна из первых стран, привлеченных к работам по реконструкции на освобожденных территориях. В нашей стране помнят справедливую позицию Италии в ходе 44-дневной войны. А еще, мы помним про визит делегации во главе с заместителем спикера Палаты депутатов Италии в Азербайджан, в том числе визиты в Гянджу и Агдам, благодаря чему итальянские парламентарии воочию стали свидетелями учиненных там зверств.

Как видим, есть множество факторов, которые характеризуют азербайджано-итальянские отношения как дружественные и стратегические. И именно поэтому интервью главы нашего государства одному из крупнейших СМИ этой страны было важно и своевременно. Тем более, что интерес к Азербайджану и его Президенту в мире, после блестящей победы в 44-дневной войне и поражающих всех темпов восстановления освобожденных территорий, чрезвычайно высок.

Уверен, что после интервью, которое дал Президент Азербайджана газете La Repubblica, уважения к нашей стране в Италии только прибавится." Важнейшим принципом внешней политики Азербайджана является независимость. Наша внешняя политика абсолютно свободна от какого-либо внешнего диктата. Во-вторых, - прагматичность. Именно на основе этого мы формируем нашу позицию", - заявил Президент Ильхам Алиев. И это то, что реализуется на практике, а не является пустым лозунгом.

Именно истинная независимость, способность отстаивать свои национальные интересы, в том числе и вопреки планам и желаниям ведущих мировых и региональных держав, является отличительной особенностью Азербайджана. Что ярко проявилось и в ходе 44-дневной войны. Итог которой, как все видят, очень тревожит, к примеру, соседний Иран, который позволяет себе совершенно неправильные действия в отношении Азербайджана.

И Президент нашей страны блестяще использовал возможность объяснения итальянской аудитории причин недружественных действий ИРИ в отношении Азербайджана. Он привел аргументы, которые невозможно оспорить. А именно - то, что иранская сторона вела незаконную торговлю с карабахскими сепаратистами, не реагируя даже на дружественные просьбы и ноты со стороны официального Баку. Увы, в ИРИ только увеличили число грузовиков, что направлялись к карабахским сепаратистам в Ханкенди.

Как государство, которое способно отстаивать свои интересы даже в противостоянии с большими державами, Азербайджан сделал ответный шаг и пресек всю эту незаконную торговлю. Ровно так же поступила бы и Италия, если бы кто-то проявлял неуважение к ее территориальной целостности. Так что, уверен, симпатии итальянцев, особенно после четкого и аргументированного рассказа Президента Азербайджана, будут на нашей стороне.

И это будет очередная победа нашей страны в плане доведения до мира правды о причинах, последствиях 44-дневной войны, и о реалиях нашего региона. В котором Азербайджан является самым сильным, с политической, экономической и военной точек зрения, государством. И все это - благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, интервью которого будет очень интересно читателям одного из ведущих итальянских СМИ.

Акпер Гасанов