В Минске проходит заседание глав МИД стран СНГ

В Минске проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА, в своем выступлении на заседании министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что это второе заседание Совета министров иностранных дел СНГ в нынешнем году.

Министры обсудят события, происходящие на международной арене и сотрудничество в СНГ.

Отметим, в заседании участвует и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.