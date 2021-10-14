https://news.day.az/politics/1391622.html В Минске проходит заседание глав МИД стран СНГ
В Минске проходит заседание глав МИД стран СНГ
В Минске проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА, в своем выступлении на заседании министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что это второе заседание Совета министров иностранных дел СНГ в нынешнем году.
Министры обсудят события, происходящие на международной арене и сотрудничество в СНГ.
Отметим, в заседании участвует и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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