Открытие транспортных коммуникаций принесет пользу всем странам региона

Открытие коммуникаций принесет пользу всем странам региона и усилит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске.

По его словам, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СНГ, а также дальнейшему расширению и углублению двусторонних отношений со всеми странами Содружества.

Байрамов отметил, что гуманитарная сфера является одним из основных направлений деятельности в рамках СНГ, и продолжение этого сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами Содружества и их народами.

Он также подчеркнул важность сотрудничества стран СНГ в сфере миграции, в том числе и на двусторонней основе.

Министр сообщил, что в результате 44-дневной Отечественной войны был положен конец оккупации части азербайджанских территорий, продолжавшейся около 30 лет, обеспечена территориальная целостность Азербайджана.

Он рассказал о вопросах, вытекающих из трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 и 11 января 2021 года, а также о минной угрозе и ее серьезных последствиях.

Байрамов подчеркнул, что азербайджанская сторона придает большое значение миротворческим усилиям в регионе, в том числе деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Министр также проинформировал участников заседания об уничтожении исторического, религиозного и культурного наследия на азербайджанских территориях в результате оккупационной политики Армении, осуществленных ею урбициде [термин, который дословно переводится как "насилие над городом"] и культурциде [сознательное уничтожение памятников культуры].

Он подчеркнул, что конфликт остался в прошлом, и теперь главная цель - восстановить освобожденные территории и обеспечить возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

В связи с этим министр проинформировал участников заседания о проводимых восстановительных работах на освобожденных территориях.

Невзирая на все трудности, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, отметил Байрамов.

Азербайджан призвал к началу процесса делимитации и демаркации границы с Арменией в соответствии с этими принципами, сказал министр.

Он также сообщил, что Азербайджан привержен выполнению обязательств, вытекающих из трехсторонних заявлений, включая договоренности об открытии всех коммуникаций в регионе.

Байрамов выразил уверенность в том, что открытие коммуникаций принесет пользу всем странам региона и усилит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах.

По итогам заседания министры утвердили "Решение о проекте Плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ" и "Решение о проекте Заявления глав государств - участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции".