https://news.day.az/politics/1392375.html Начался визит представителей дипкорпуса в Азербайджане в Суговушан
Начался визит представителей дипкорпуса в Азербайджане в Суговушан
16 октября организован визит представителей дипломатического корпуса в Азербайджане и местных СМИ в Суговушан, освобожденный от оккупации.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе визита, который состоится под руководством помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, планируется ознакомление с селами Суговушан и Талыш.
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