Потопим Армению руками Варданяна

На состоявшемся недавно онлайн-заседании Совета глав стран-участниц СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения надеется в ближайшее время достичь конкретных результатов по открытию региональных коммуникаций с Азербайджаном.

По словам армянского премьера, трехсторонняя группа вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении работает над открытием транспортных коммуникаций, и Ереван надеется достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. "Это означает, что мы получим железнодорожную и автомобильную связь с РФ и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана, а он получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахчыванской Автономной Республикой по нашей территории. Армения поддерживает те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды", - отметил Пашинян, чем фактически подтвердил Зангезурский коридор будет открыт и он выгоден всем странам в регионе.

Конечно же, подобного рода заявление не могло не остаться незамеченным армянским лобби России, которому совсем не нужна развивающаяся Армения, мирно живущая с Азербайджаном, Турцией и другими странами. Так, например, в ход был пущен российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян. После слов Воваевича он внезапно заявил, что собирается создать новую политическую партию. Причем с кем - вместе с Месропом Аракеляном, который сумел продержаться на кресле министра труда и социальных вопросов всего лишь 5 месяцев после назначения, а сегодня называет себя "политиком".

Свое решение Варданян описывает красивыми и патриотическими словами, типа "будущее для меня намного важнее моего богатства", "я готов потерять все в Армении и России", "готов сесть в тюрьму" и т.д., но тут все ясно, как божий день.

Армянскому лобби и диаспоре России не нужна сильная Армения, потому как их интересуют только личные, шкурные интересы и коррупционные схемы, направленные на увеличение своих богатств. Чем слабее и сломленнее Ереван, тем легче проворачивать всякие многомиллионные махинации, которые легко оправдать лживой идеей "Все ради Армении". Если Зангезурский коридор будет открыт, Армения выйдет из блокады и будет зарабатывать сама на свое существование, что в корне невыгодно армянским лоббистам, ибо они существенно потеряют от этого деньги. Их алчность была доказана до и после 44-дневной войны. К примеру, собранные фондом "Хаястан" миллионы, которые они должны были направить в помощь армянским солдатам, просто исчезли. Куда делись эти деньги, неизвестно до сих пор. Но все прекрасно понимают, в чьи карманы они пошли. Того же Варданяна, паразитирующего в России уже долгое время, которого сейчас армянские лоббисты пытаются выпустить, как собаку с цепи, на политическую арену Армении.

Подобные выходки варданянов, багдасаровых, габреляновых, называющих себя "патриотами России" и "россиянами", зачастую направлены против интересов РФ, желающей помочь развитию региона. Армянское лобби в России глубоко проникло в элиты, бизнес и даже в эшелоны власти - для преследования исключительно своих целей. Они прикрываются вывесками т.н. "геноцида", "многострадальности", патриотизмом, рассказывая сказки о помощи несуществующему "арцаху", на самом деле формируя разветвленную лоббистскую сеть, главная цель которой - исполнение своих гнусных задач и целей ради "зеленых". В итоге же в Армении с каждым днем становится все хуже и хуже, граждане массово бегут из страны. По итогам января-августа текущего года ее воздушным путем покинули и не вернулись 64 076 граждан и эта цифра растет с каждым разом. А ведь могли бы жить как люди, если бы не лоббисты-кровопийцы.

Еще в разбогатевших, но так и не поумневших головах Рубена Варданяна и ему подобных до сих пор не укладывается новая реальность, которую установил Азербайджан. Они продолжают, как психически нездоровые люди, отрицать очевидное: что бы они ни делали, какие бы махинации не проводили, наша страна восстановила свою территориальную целостность и изменить им это никак не удастся. Тем более в противовес интересов России.

М.Ахмедзаде