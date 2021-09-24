Сизифов труд армянских лоббистов: язык ультиматумов с Азербайджаном не работает

Палата представителей США приняла поправку Карденаса-Шиффа-Шермана, требующую от Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных. Об этом сообщается на странице в Facebook Армянского национального комитета Америки (ANCA).

В ней содержится призыв о расследовании военных преступлений Азербайджана, включая использование незаконных боеприпасов и белого фосфора против гражданского населения.

Кроме того, Палата представителей требует расследования использования американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах, которые использовались для поражения гражданского населения во время 44-дневной войны.

Поправку представили 16 членов Палаты представителей. И это классический пример поправки, которая не стоит бумаги, на которой написана. Потому что армянских военнопленных осудили за конкретные преступления. По законам Азербайджана, а не согласно поправке Каденаса-Шиффа-Шермана.

Риторический вопрос- как бы члены Палаты представителей поступили с задержанными диверсантами, которые уже убили и планировали ещё убить американских военнослужащих? Но это и есть пресловутые двойные стандарты. И именно США традиционно были сильны в этом.

Количество военных преступлений, совершенных янки -огромно. Они вторгались в разные страны мира, зачастую без мандата Совбеза ООН. Они сняли смерть и горе.

Одна только война во Вьетнаме чего стоит! А ведь было вторжение в Ирак по придуманому поводу, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Понесли ли США наказания за совершенные ими преступления? Нет. И потому нет смысла реагировать на деятельность армянских лоббистов.

Которые на протяжении всего периода независимости Азербайджана проводили откровенно враждебную к нам политику. Которые добивались выделения ежегодной финансовой помощи для карабахских сепаратистов. Которые поощряли захватническую политику Армении.

А сейчас мы видим циничную попытку представить страну-оккупанта в качестве жертвы! О том, что Армения игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, выше которых больше ничего нет, армянские лоббисты в Палате представителей не вспоминают.

Как и о том, что в Кавказскую Хиросиму превращен Агдам, что в руины обращены почти все находившиеся под оккупацией наши земли. И об обстрелах Гянджи и Тер-Тера, в результате чего погибло мирно азербайджанское население, они тоже не вспоминают. Они просто отрабатывают кровавый заказ.

Это очередное доказательство неуместности разговоров о возврате Минской группы ОБСЕ. Мы свои земли вернули ценой жизни шехидов, а не с помощью резолюций. Свои, ещё раз повторю, земли. На территории Армении никаких боевых действий не было . Но и этот очевидный факт игнорируется армянскими лоббистами в США.

Они просто делают бизнес. И мы это видим. Потому и не считаем Палату представителей говорить с Азербайджаном на языке ультиматумов. Наша страна смогла реализовать самые невероятные региональные проекты вопреки позиции США. Наша страна победила в 44- дневной войне вопреки желанию США. И это даёт четкое понимание того, какова реальная "ценность" поправки Карденаса-Шиффа-Шермана.

Акпер Гасанов