Проект Тюркский мир (TURKIC.World) обеспечивает спрос на информацию

Проект Тюркский мир (TURKIC.World), учрежденный для публикации новостей из тюркоязычных государств, обеспечивает спрос на информацию в области медиа, передает Day.Az.

Об этом в четверг сказал Trend главный советник Президента Турции Ялчын Топчу.

По его словам, платформа нацелена на предоставление примерно 300 миллионам читателей в шести независимых государствах информации из местных источников, что очень важно.

Ялчын Топчу подчеркнул большое значение создания и развития информационных порталов, которые, в отличие от традиционных СМИ, передают информацию более оперативно.

"Кроме того, медиапроект "Тюркский мир" (TURKIC.World) будет предоставлять информацию по культурным, социальным, языковым и образовательным вопросам братским народам, проживающим в сотнях километров друг от друга, о своих соотечественниках. Как представитель тюркского мира я хотел бы поблагодарить основателей этого проекта, отвечающего нашей потребности в информации", - добавил Топчу.

Напомним, что 24 мая этого года в Баку состоялась презентация первого цифрового проекта "Тюркский мир" (www.turkic.world). В церемонии презентации приняли участие руководители медиаструктур, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты и представители общественности.

Уникальное программное обеспечение позволяет совершенствовать проект и подключать к созданной цифровой платформе другие, помимо его участников, тюркоязычные государства. Разработана и мобильная версия цифровой платформы.