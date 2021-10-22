Владимир Путин сделал заявление по Зангезурскому коридору

В настоящее время требуется создать условия для долгосрочного урегулирования в регионе, в этом все заинтересованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя ситуацию в Карабахе и вопрос Зангезурского коридора передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахичеванью (Нахчываном - ред.), заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации, это одна из первых задач, которая стоит и перед Арменией, - наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее. В принципе, Армения в этом заинтересована, разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. И это и в одном, и в другом случае должно привести к достижению главной цели - к созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития", - заявил президент РФ.

По словам главы российского государства, это вполне возможно сделать.

"Возможно это сделать или нет? Возможно. Мы сделали все, что от нас зависит для того, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только: наши миротворцы достойно исполняют свой долг. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе", - отметил Владимир Путин.