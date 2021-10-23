https://news.day.az/politics/1395115.html МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю национального праздника Венгрии
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю национального праздника Венгрии
МИД Азербайджана поделился публикацией на своей странице в Twitter по случаю национального праздника Венгрии.
Как передает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Передаем наилучшие пожелания венгерскому народу по случаю национального праздника Венгрии. Поздравляем с национальным праздником, Венгрия!".
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