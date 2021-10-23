МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю национального праздника Венгрии

МИД Азербайджана поделился публикацией на своей странице в Twitter по случаю национального праздника Венгрии.

Как передает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Передаем наилучшие пожелания венгерскому народу по случаю национального праздника Венгрии. Поздравляем с национальным праздником, Венгрия!".