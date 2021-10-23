Французское издание опубликовало статью об угрозе армянского национализма

Французский журнал Atlantico опубликовал статью под названием "Армения: многочисленные угрозы национализма издалека".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье говорится о том, что хотеть влиять на политику своей страны является ненормальным для какой-либо диаспоры, и отмечается, что в данном контексте существует очень необычное явление - армянская диаспора ​​во Франции: "Символическое, а порой и практическое влияние тех, кто говорит от ее имени, на политическую жизнь Франции не имеет ничего общего с демографическим весом или даже с идеологической базой армянских ассоциаций во Франции. Их газеты и даже веб-сайты с 2009 года закрылись из-за малого числа читателей; большинство их демонстраций в Париже с 2007 года не смогло привлечь более 300 участников. Армянская диаспора во Франции и Америке состоит преимущественно из людей, чьи предки были в основном из Османской империи, стран, чья территория входила в ее состав, в частности из Ливана, и не имеют никакого отношения к армянской нации и даже не знают о ситуации в бывшей армянской советской республике".

Однако, как отмечает автор, пугающе воодушевив Армению, большинство из тех, кто выступал от имени армянской диаспоры, оказалось в состоянии беспрецедентного конфликта с недавно избранным ереванским правительством и пытается использовать французских парламентариев в этом конфликте путем электорального шантажа.

В статье говорится, что в 1992 году Армения оккупировала не только бывшую Нагорно-Карабахскую автономную республику, но и семь районов вокруг нее: "Большинство азербайджанцев и в целом мусульман было изгнано или убито. Хотя четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года и резолюция Генеральной Ассамблеи от 2008 года призвали к немедленному выводу оккупационных сил, это не дало никаких результатов".

Автор отмечает, что те, кто выступает от имени армянской диаспоры, поддерживают ярые националистические элементы в Армении, призывая их к непримиримости, и игнорируют все вышеперечисленные решения: "И вот неизбежный результат: поддерживаемый Турцией, Израилем, Украиной, Грузией и Венгрией Азербайджан, более богатый и с большим населением, восстановил в прошлом году свою территориальную целостность. Тем самым премьер-министр Армении Никол Пашинян смог оценить масштаб своих ошибок, а также ошибок своих предшественников. Он победил на выборах в своей стране в июне прошлого года. Однако большинство армянских ассоциаций во Франции и по ту сторону Атлантического океана все еще занимают враждебную позицию в отношении Пашиняна после его победы на выборах, и, находясь в Париже, Лионе или Марселе разглагольствуют о начале новой войны, которая может иметь катастрофические последствия для Армении, но не для них самих".

Как отмечается в статье, руководству телеканала TF1 и журналистке канала Лизерон Будул в прошлом году угрожали смертью, а причиной было раздражение в связи с подготовленным ими репортажем о реалиях карабахского конфликта. Сотрудникам французского журнала Libération пригрозили убийством фанатики армянской террористической организации ASALA, известной своей провокацией в аэропорту Орли в Париже, в результате которой погибли 8 человек. Эти журналисты рассказали о привлекаемых армянской стороной неонацистах: "Недавно, в апреле, политик Брюно Тертре подвергся оскорблениям в Facebook со стороны главы армянской ассоциации "Еркир" Армена Казаряна за озвучивание правды об армяно-азербайджанском конфликте. А один из комментаторов даже высказался в пользу покушения на Тертри. Все это не должно вызывать удивления, так как ежегодно на французской земле безнаказанно чествуют террористов-смертников, совершивших нападение на турецкое посольство в Португалии в 1983 году. При этом те, кто организует такие чествования, сегодня регулярно принимаются местными депутатами во Франции. Подобный подход наносит ущерб национальным интересам Франции, а также самой Армении, которая нуждается в мире и примирении".