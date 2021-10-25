Внешняя политика Азербайджана, как один из источников победы в Отечественной Войне

Победа Азербайджана во Второй Карабахской Войне, наряду с мужеством и отвагой азербайджанских военнослужащих и единством народа, была обусловлена успехами и на дипломатическом фронте.

Не случайно, что армянские политики, пытаясь оправдаться перед своим народом за неудачи и поражение, открыто заявили о том, что Азербайджану удалось заложить дипломатический фундамент для Победы ещё в 90-ых годах XX века.

Принятие 4 резолюций СБ ООН, в которых требовался немедленный вывод армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий, решения Будапештского Саммита ОБСЕ 1994 года и Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, в которых были закреплены положения о территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана, являются теми основополагающими документами, на которые опиралась азербайджанская сторона в долгом переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ.

После прихода к власти в Азербайджане в 1993 году гроссмейстера мировой политики Президента Гейдара Алиева, азербайджанская дипломатия перешла от обороны к активному наступлению по всем фронтам, стараясь донести мировой общественности правду об агрессии Армении против Азербайджана.

Если на начальном этапе конфликта армянской стороне удалось взять Азербайджан в информационную блокаду, преподносить свою агрессию и этнические чистки на оккупированных территориях как "борьбу" за права армянского меньшинства, которое якобы подвергается гонениям, то после того, как у штурвала власти в Азербайджане стал политик мирового масштаба Президент Гейдар Алиев, правда о происходящих событиях начала доходить до мирового сообщества.

После избрания Президентом Азербайджана Ильхама Алиева в 2003 году, азербайджанская дипломатия стала ещё более наступательной.

К этому времени значительно укрепилась экономика страны благодаря проводимой успешной нефтяной стратегии, а также превращению Азербайджана в важный международный транспортный хаб.

Используя возросший авторитет страны на мировой арене, Президент Ильхам Алиев активизировал дипломатическое наступление на всех фронтах.

Для этого стали использоваться новые международные площадки - Организация Исламского Сотрудничества, Тюркский Совет, Движение Неприсоединения и другие международные организации, которые объединяют значительную часть стран мира.

Благодаря поддержке тюркоязычных, исламских и неприсоединившихся стран, Азербайджан в 2012-2013 был избран непостоянными членом СБ ООН, где активно лоббировал интересы поддержавших его государств.

В 2006 году Азербайджан успешно возглавлял ОИС, проведя значительное число мероприятий, способствующих развитию исламских стран.

Созданный в 2009 году на Саммите в Нахчыване, совместно с Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией, Тюркский Совет стал влиятельной региональной организацией, объединяющей не только тюркоязычные страны (уже к организации присоединился Узбекистан и в работе принимает участие Туркменистан имеющий статус специально приглашённого).

Статус наблюдателя получила такая страна как Венгрия, ввиду наличия тюркского составляющего корней венгерского народа.

Начиная с 2019 года, Азербайджан председательствует в Движении Неприсоединения, сумев оживить работу этого одного из самых представительных мировых объединений.

Особенно это немаловажно сейчас, во время пандемии коронавируса, когда беднейшие страны мира испытывают недостаток лекарств и вакцин.

По личной инициативе Президента Ильхама Алиева как главы Движения Неприсоединения, была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённая борьбе с пандемией коронавируса, на которой были высказаны важные идеи, направленные на скорейшую ликвидацию этой опасной эпидемии.

Азербайджанская внешняя политика основана на принципах уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела зарубежных государств, уважения прав и свобод человека.

Азербайджан не участвует ни в каких военно-политических блоках, не предоставляет свою территорию для ведения враждебных действий против соседних стран и не размещает на своей территории иностранные вооруженные силы и военные базы. Развивая отношения со всеми странами мира на основе уважения к суверенитету и взаимовыгодному сотрудничеству друг с другом.

Такие принципы внешней политики были заложены еще основателем современного Азербайджанского государства Гейдаром Алиевым, продолжены Президентом Ильхамом Алиевым и закреплены законодательно в Конституции страны.

Безусловно, что такая активная успешная внешняя политика Азербайджана, которая способствовала достижению Победы и освобождению оккупированных азербайджанских территорий, не могла не вызвать зависть у армянских политиков, которые проиграв войну ещё надеются на реванш.

Пярвин Мирзазаде