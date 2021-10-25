Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
26 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции.
По ее данным, Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули, строительство которого завершено в кратчайшие сроки, автомобильной дороги в регионе и в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка", который будет построен в Зангилане при поддержке Турции.
В ходе встреч в рамках визита будут рассмотрены все аспекты отношений Азербайджана и Турции, обсуждены шаги по углублению двустороннего сотрудничества.
Также запланировано обсуждение актуальных региональных и международных вопросов.
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