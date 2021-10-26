В Карабахе продолжаются инженерные работы

На азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации в результате Отечественной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются инженерные работы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны.

По указанию Верховного главнокомандующего для обеспечения деятельности войск, дислоцированных на освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах и восстановления инфраструктуры осуществляется взаимодействие Инженерных войск с другими государственными учреждениями.

Построено свыше 580 км дорог с земляной насыпью из населенного пункта Истису Кяльбаджарского района в населенный пункт Минкенд Лачинского района, а также в других направлениях вдоль государственной границы. Завершен процесс разметки дорог в целях безопасного передвижения войск в горных территориях в зимние месяцы.

Продолжается осуществление необходимых мероприятий в целях восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.