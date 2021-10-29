Зангезурские аккорды Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Текущая неделя запомнилась двумя важными историческими событиями: Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский район в ознаменовании первой годовщины со дня его освобождения; Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Азербайджан, посетив освобожденные Физулинский и Зангиланский районы.

Все эти события будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю современного Азербайджана, как одни из наиболее значимых, положивших начало периода мирного строительства после окончания конфликта.

Поездка Президента Ильхама Алиева в Губадлинский район стала очередным в ряду проводимых главой государства мероприятий, направленных на восстановление освобожденных азербайджанских территорий.

Стратегическое значение Губадлинского района, который входит в состав Восточно-Зангезурского экономического района, заключается в том, что эта территория непосредственно примыкает к границе с Арменией и через него пролегают важные автомобильные трассы по направлению к Лачину и Кяльбаджару.

Также Губадлинский район очень важен для обеспечения водными ресурсами как близлежащих районов, так и всего Карабахского экономического района, включая его низменную часть, которая испытывала резкую нехватку водных ресурсов в период армянской оккупации, ввиду того, что сепаратисты искусственно создавали дефицит воды, ограничивая подачу на территории, находящиеся под контролем Азербайджана.

В ходе поездки Президент Ильхам Алиев принял участие в нескольких мероприятиях по закладке ряда строящихся объектов инфраструктуры и энергетики, встретился с представителями общественности района.

Президент Ильхам Алиев заверил жителей Губадлинского района, что государство сделает все необходимое для скорейшего возвращения всех беженцев к себе домой. Подтверждением слов Президента являются работы по разминированию и строительству дорог, обьектов инфраструктуры.

Следует отметить, что все работы производятся самостоятельно, опираясь на внутренние ресурсы государства, не имея никакой поддержки со стороны международных организаций или зарубежных стран.

Президент Ильхам Алиев, продолжая свои частые визиты на освобожденные территории, показывает мировому сообществу, что Азербайджану удалось самому сделать то, чего почти 30 лет не могли добиться ни международные посредники, ни международные организации, принудив государство-агрессора Армению выполнить 4 резолюции СБ ООН, освободив свои земли и создав условия для возвращения почти 1 миллиона беженцев.

Впервые в современной мировой истории возвращение беженцев и восстановление освобожденных территорий будет осуществлено в самые короткие сроки, причем процесс возвращения будет происходить совместно с полным восстановлением как объектов жизнедеятельности, так и объектов инфраструктуры, жилых и общественных зданий, которые будут строиться с нуля по самым современным экологическим технологиям и дизайну, с учетом использования зеленой энергетики.

Важной вехой в истории азербайджано-турецких отношений явился очередной визит Президента Турции Р. Эрдогана в Азербайджан.

И на этот раз в программу визита было включено посещение освобожденных азербайджанских территорий.

Впервые в Международный аэропорт Физули прибыл авиалайнер главы зарубежного государства, граждане и компании которого принимали самое активное участие в строительстве этого объекта.

Небывалый случай в истории мировой гражданской авиации: аэровокзальный комплекс и взлетно-посадочная полоса мирового уровня были построены всего за 8 месяцев на территории, где параллельно со строительством шло разминирование.

То, что глав Азербайджана и Турции связывает крепкая личная дружба, известно многим. Искренне братская обстановка, в которой проходила церемония открытия, стала еще одним подтверждением.

Далее оба Президента совместно отправились в Зангиланский район, где приняли участие в закладке фундамента автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, которая станет главной автомобильной трассой Зангезурского коридора.

Неслучайно, что этот коридор станет тем мостом, который соединит Турцию с Центральной Азией через Азербайджан, обеспечив единство тюркского мира на Западе, от границ Европы до Востока к границе с Китаем.

Значение Зангезурского коридора в экономическом и стратегическом плане - это новый транспортный коридор из Европы в Азию и обратно, позволяющий обеспечить транспортные пассажирские и грузовые потоки как по направлению Север - Юг, так и по направлению Запад - Восток.

Кроме того, входящая в состав коридора железная дорога станет частью будущего железнодорожного пути из Нахчыванской Автономной Республики в Турцию, что позволит создать еще один железнодорожный путь из Европы в Азию, наряду с железной дорогой Баку - Тбилиси - Карс.

Турция является стратегическим союзником Азербайджана. Турецкие компании принимают самое активное участие в строительно-восстановительных работах на освобожденных азербайджанских территориях. Кроме того, турецкие компании активно инвестируют в создание промышленных и сельскохозяйственных объектов, которые в будущем станут основой для развития Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Поэтому в программу визита была включена церемония закладки Агропарка Дружбы, который будет построен в Зангиланском районе по самым последним технологиям.

Апофеозом визита явилась церемония официальной встречи и азербайджано-турецкие переговоры на высшем уровне в селе Агалы Зангиланского района.

Место проведения очередного азербайджано-турецкого саммита было выбрано неслучайно.

Полностью разрушенное во время оккупации село Агалы теперь заново восстанавливается с использованием новых "зеленых" технологий.

Оба лидера братских государств в своих заявлениях по итогам переговоров на высшем уровне особо подчеркнули, что приложат свои совместные усилия для скорейшего восстановления освобожденных территорий и возвращения беженцев.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил ту помощь и поддержку, которую Турция оказала в ходе Второй Карабахской войны и постконфликтный период, отметив, что весь азербайджанский народ питает искренние братские чувства к народу Турции.

Визит Президента Турции Р. Эрдогана проходил в преддверии предстоящего национального праздника Дня Победы - 8 ноября, который стал одним из главных событий азербайджанской истории.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, азербайджанский народ с большим уважением и любовью относится к лидеру Турции, который с первого же дня начала Второй Карабахской войны заявил о полной всесторонней поддержке справедливой борьбы азербайджанского народа.

Именно эта поддержка явилась одним из факторов одержанной победы, так как Турция оказала всю необходимую помощь, в том числе и на международной арене, где выступала защитником интересов Азербайджана.

То, что Президент Турции Р. Эрдоган, прибыв в Азербайджан, совершил поездку в Восточно-Зангезурский экономический район, - свидетельство того, насколько Турция придает значение этому региону и транспортным коммуникациям, которые в будущем пройдут по этой территории.

Ведь предложенная Президентом Эрдоганом платформа развития по формуле 3+3 рассчитана на создание условий для экономического роста всех стран региона.

Президенты Азербайджана и Турции, придавая важное значение созданию политических и экономических предпосылок будущего мирного сосуществования, всегда призывали Армению отказаться от своих экспансионистских устремлений и стать равноправным партнером в предлагаемой новой модели развития региона Южного Кавказа.

Лидеры Азербайджана и Турции подчеркнули, что совместные усилия двух стран направлены на скорейшее открытие Зангезурского коридора, а также для проведения необходимых работ по реабилитации освобожденных территорий и возвращения проживавших там беженцев.

Находясь в Восточном Зангезуре, Президент Турции Р. Эрдоган в очередной раз протянул руку Армении, открыто сказав о том, что нормализация отношений между странами возможна лишь при выполнении одного простого условия - признания территориальной целостности Азербайджана и отказа от всяческих притязаний на его территорию.

Причем турецкий лидер намекнул, что получает уже положительные сигналы из Еревана, что свидетельствует о том, что у армянских политиков трезвый ум постепенно начинает брать верх над безумными туркофобскими настроениями.

Следует заметить, что последние заявления некоторых представителей официальных армянских властей показывают, что в принципе не называя коридор Зангезурским, армянская сторона согласилась на открытие железнодорожного сообщения по данному направлению, что будет одним из первых шагов по созданию транспортного коридора.

Не осталась без внимания в ходе визита и тема азербайджано-иранских отношений. Президент Турции открыто расставил точки над "i", заявив, что отношения Азербайджана с третьими странами являются темой двусторонних отношений и не могут служить причиной для ухудшения отношений.

Наверняка, этими своими словами Эрдоган дал понять, что всяческие инсинуации на данную тему неуместны.

Координация внешнеполитических усилий двух стран - одна из важнейших составляющих двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией, которые успешно развиваются.

Недаром Президент Турции особо подчеркнул, что нормализация отношений с Арменией будет проводиться в консультациях с азербайджанской стороной.

Таким образом, Саммит в Восточном Зангезуре не только ещё раз продемонстрировал единство двух братских стран, но и стал площадкой для очень важных заявлений, которые повлияют на геополитическое будущее всего региона.

То, что местом Саммита был выбран освобожденный год назад Зангиланский район, еще раз является подтверждением того, что территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана являются для Турции одним из основных приоритетов ее внешней политики.

Именно создание Зангезурского коридора поможет дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества государств-членов Тюркского Совета, позволив начать осуществление новых проектов.

Зангезурские аккорды политики Президентов Азербайджана и Турции явились той важной вехой в истории отношений двух братских стран, которая открыла новую страницу в межгосударственных отношениях, призванных укрепить единство тюркских стран и создать условия для установления мира, процветания и созидания в регионе Южного Кавказа и всего Евроазиатского субконтинента.

Пярвин Мирзазаде