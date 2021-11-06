Кадыров о Симоньян и прочих: В стране действуют агенты иностранных государств, расшатывающие тему "Кавказа"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram пост, в котором жестко раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, передает Day.Az. Напомним, что накануне Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что "приезжие" и "лица кавказской национальности" "допрыгаются".

"Хотел бы еще напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме", - написал глава Чечни.

В стране (России - ред) действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова, продолжил глава Чечни. Для того, чтобы остановить такую практику, необходимо подключить спецслужбы, считает Кадыров.

Представляем вашему вниманию пост Рамзана Кадырова в телеграм-канале.