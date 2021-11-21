Запад руками Армении мешает реализации договоренностей по Карабаху

Не стоит ожидать от побежденной Армении пацифистских настроений. Армянское общество по итогам войны живет чувством мести и реванша. Последствия капитуляции "на почетных условиях", заявленной 9 ноября, не могли быть иными.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов, комментируя участившиеся провокации со стороны Армении в отношении Азербайджана.

Касаясь теракта в Дашалты, осуществленного гражданином Армении Норайром Мирзояном 13 ноября, российский политолог считает, что военные ВС Азербайджана должны были на месте нейтрализовать террориста.

"Зафиксированые видеокадры говорят о том, что в Шуше надо усилить безопасность. Я не представляю, что в зонах КТО в России какой-то террорист после этого наглого нападения остался бы в живых", - отметил он.

Наш собеседник считает, что игнорирование международными структурами указанного факта теракта и участившихся военных провокаций как попыток срыва реализации пунктов трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Армением и Россией 9 ноября прошлого года, связано с тем, что они не признают итогов войны и до сих пор не считают, что конфликт окончен, для них тема со статусом не закрыта, и нахождение российских миротворцев на территории Азербайджана они считают нелегитимным.

"Скорее всего, Армении не дают реализовать пункты трехстороннего заявления от 10 ноября США и Франция. Ереван держится перед политическим и силовым давлением Баку за счет своих союзников на Юге и Западе. Итоги военной операции "Железный кулак", в частности реализация пункта 9 совместного заявления торпедируется Западом и его ситуативными союзниками, в первую очередь, Ираном. Достаточно вспомнить визиты на границу Армении с Азербайджаном послов США, Франции и Ирана. Есть основания полагать, что это было намеком на то, что они недовольны планами России, Азербайджана и Турции касательно возобновления транспортных коммуникаций", - сказал Анар Гасанов.

По его словам, в свою очередь, Россия сильно заинтересована в восстановлении коммуникации между Нахчываном и остальными регионами Азербайджана, так как эта дорога в какой-то степени препятствует планам коллективного Запада.

"Как вы знаете, Европа хочет избавиться от энергетической зависимости от России и, в связи с этим, смотрит на территорию Ирана, Армении и Грузии в качестве альтернативного транзита энергоресурсов. Но контроль Россией транспортных путей в Зангезуре и эксплуатация в дальнейшем этого маршрута для транзита природного газа и нефти ставит под сомнение транспортировку иранских энергоресурсов. Именно поэтому Запад занимается политическим рэкетом: власти Азербайджана обвиняются через отчеты правозащитных организаций, ставится вопрос Сенатом по поводу независимости Карабаха, а угроза в адрес России еще более существенна, ибо в случае реализации Зангезурского коридора, Россия может получить под боком Грузию и Украину в составе НАТО. Я считаю, что онлайн-встреча руководителей Азербайджана, Армении и России неспроста была сорвана. Союзники Армении шантажируют, в первую очередь, Россию", - подчеркнул он.

Наш собеседник также прокомментировал незаконный визит экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна в зону временной ответственности российских миротворцев и принятое позже премьером решение об его отставке. Стоит отметить, что это уже четвертый министр обороны, назначенный после прихода к власти Никола Пашиняна.

"Считаю, что Карапетян получил по заслугам после посещения территорий, которые находятся под временным контролем российских миротворцев. Однако я исключаю самовольность его действий без ведома премьера. Просто Пашинян не мог оставить в должности министра, при котором, как он сам выразился, "противник вторгся на территорию Армении"", - сказал российский эксперт.

Он также добавил, что Россия неспроста не реагирует на вопли армянской стороны о так называемых "пограничных инцидентах".

"Мне кажется, Россия силой азербайджанского солдата успешно продвигает пункт номер 9 совместного заявления. Считаю, что игнорирование Россией жалоб Армении о "приграничных инцидентах" - намек Армении на то, что пора переходить к конкретным шагам по реализации транспортных коммуникаций, а не пытаться сорвать план, за которым стоит Москва", - отметил Гасанов.

Наш собеседник считает, что маловероятно, что с назначением нового министра обороны Армении ожидаются какие-то существенные изменения.

"Пока Армения будет торпедировать вопрос разблокировки коммуникаций, будут повторяться приграничные инциденты, только каждый раз с потерями для нее. Еревану не стоит забывать об уязвимости Армении, заложенной ее Конституцией. Дело в том, что Азербайджан, в отличие от Армении не наследник АЗССР, а наследник АДР, и этот факт зафиксирован в Конституции страны. Соответственно, Зангезур, по решению Версальского мира от 1920 года, являются суверенной территорией АДР. Как говорится, есть договор - есть право!", - подытожил он.